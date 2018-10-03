Mustafa Denizli: 'Fatih Terim ve Şenol Güneş ile güzel bir yarış olacak'

Kasımpaşa'nın Kemal Özdeş ile yollar ayrıldıktan sonra anlaşmaya vardığı tecrübeli Teknik Direktör Mustafa Denizli, Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Gerçekleşen toplantıya Kasımpaşa Sportif Direktörü Bekir Nursal Bilgin de katıldı. Mustafa Denizli, Kasımpaşa Kulübü Başkanı Turgay Ciner'in kendisini daha önce istediğini vurgulayarak, "Bir ara vermiştik. Bundan sonra burada devam edecek. Esasında benim Kasımpaşa ile buluşmam gecikmiş bir şey. Daha evvel Turgay Ciner, birlikte olmamızı istemişti ama o günkü şartlar buna el vermemişti. Ortam müsait değildi. O gün için her işte hayır var deyip devam etmiştik" şeklinde konuştu.

"Göztepe maçıyla başlamak heyecan verici"

68 yaşındaki teknik adam, lacivert-beyazlı kulüpteki ilk maçına Göztepe karşısında çıkacağını ifade ederek, "İlk sınavımız benim için çok özel bir kulüp olan ve aynı zamanda şehrimin de takımı Göztepe ile. Göztepe çok değerli bir takım. Bir Göztepe maçı ile ara vermiştim. Tekrar Göztepe ile başlayacağız. Heyecan verici ve değerli rakip. İnşallah hem Kasımpaşa camiası hem de tüm futbolseverler, güzel bir 90 dakikaya şahitlik ederler" açıklamasını yaptı.

"Kendi içinde yeşeren bir kadroyla devam etmek istiyoruz"

Lacivert-beyazlı ekiple uzun vadeli çalışmalar yapacaklarını aktaran Denizli, “Takımla çalışmaya başlayalı çok kısa süre oldu. Kısa sürede neler yapabiliriz bakıp, daha sonra da uzun vadeli çalışmalara başlayacağız. Burada sadece transferlerle oluşan bir kadro değil, kendi içinden yeşeren bir kadroyla devam etmek istiyoruz. Onları da yarışa sokmak istiyorum. Zaman içinde camia içinden yetişen gençlere de mümkün olduğu kadar fırsat tanıyacağım. Ligde şu anda puan cetvelinde önümüzde ve gerimizde çok değerli rakiplerle oynayacağız. Felsefemiz önce izleyenlerin ve içeride mücadele edenlerin memnun kalacağı 90 dakikalar yaşamak. Farklı bir takım ortaya çıkarmak en büyük dileğim. Bu ortamı yakalayacağız” ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki sene ülkemizi Avrupa'da temsil etmek isteriz"

Mustafa Denizli, Kasımpaşa ile gelecek sene Avrupa'da yer almak istediklerini belirterek, “Benim de takımımın da önemli hedefleri var önümde. Sezon sonunda inşallah bu hedeflere varırız. Gelecek sezonda ülkemizi Avrupa'da temsil etmek isteriz. Bu nerede gerçekleşir onu bilemiyoruz. İyi bir kadrom var. Onları destekleyen genç oyuncularım var. Zaman içinde birbirimizi daha iyi tanıyacağız. Bu süre, bize önemli avantajlar oluşturur diye ümit ediyorum. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Düşüncülerimizi gerçekleştirmek için bize fırsat tanısın" değerlendirmesini yaptı.

"Fatih Terim ve Şenol Güneş ile güzel bir yarışma olacak"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile ilk kez aynı platformda karşılaşacaklarını aktaran Denizli, şu ifadelere yer verdi:

"Çok değerli meslektaş ve yakın dostlarım. Aynı platformu paylaşamamıştık maalesef. Bu, arzu edilen bir birliktelikti. Bu yıl bu fırsatı yakaladık. Güzel bir yarışma olacak. İkisi de ülkemiz için çok değerli. Kasımpaşa olarak bu büyük camiaları heyecanını yaşarsak mutlu olacağım. Zaman her şeyin ilacıdır. Hangi boyutta olacağını zaman net ortaya koyacaktır. Allah bizi birbirimizden ayırmasın. Hem dostluk hem de yarışma içinde."

"Tecrübemle oyuncularımın hedeflerini büyütmek için çalışacağım"

68 yaşındaki çalıştırıcı, öncelikli hedeflerinin Avrupa olduğunu ifade edip, oyuncularının hedeflerini büyütmek istediğini belirterek, “Ligin yaklaşık 5'te 1'lik süreci geride kaldı. Liderin 3 puan gerisindeyiz. Bazı rakiplerin de önündeyiz. Hedef önce Avrupa. Hangi klasmanda olur onu bilemiyorum. Eğer hedefe varmak isteyen bir düşünceye sahipseniz ve buna inanan kadro varsa bunu mutlaka gerçekleştirirsiniz. Bu yarışları fazla yaşamış biriyim. Bu tecrübeyle onların hedeflerini büyütmek, inançlarını güçlendirmek için çalışma yapacağım. Bu çalışmalar bizim için son derece önemli olacak. Ligdeki tablo geçen sene çok çekişme ve heyecan vardı. O zaman Avrupa'da en fazla gol atılan ligdik. Bu sene daha farklı bir görüntü var. Heyecan vardı ama aynı düzeyde kaliteye sahip değildik. Kasımpaşa olarak bu çizgiyi yukarı çekersek kazanacağımız başarılar kadar oynayacağımız futbol önemli olacaktır. Çabamız da bunun için” diye konuştu.

"Altyapıdan 5 hoca en büyük yardımcım olacak"

Tecrübeli teknik adam, yardımcı antrenörünün kim olacağına ilişkin yöneltilen soruya ise şu yanıtı verdi:

"Süreç çok kısa. Bazıları belirlendi. Çok az ihtiyaç olursa maçtan sonra onlara da gideriz. Ama şu anda herhangi bir mazeret yok. Gerekirse 2-3 kişilik çalışırız, bu süreci öyle geçeriz. Kendi ekibimin dışında camianın içinde olan ekipte değerli arkadaşlar var. Altyapıdan 5 kişiyle geniş bir toplantı yaptım. En büyük yardımcım bu süreçte onlar olacak. Gerekirse daha önce çalıştığım ekipten alabileceğim isimler olur. Antrenörlüğümün tamamında bana yardımcılık yapanların birçoğu şu an hoca. Bu bana ayrı bir keyif veriyor. Gelecek hafta net olarak ortaya konacak."

Mustafa Denizli, Kasımpaşa'da yapacakları antrenmanları basın mensuplarına açacaklarını ifade ederek sözlerini tamamladı.

Nursal Bilgin: "Hocanın başarıyı yakalayacağına kalpten inanıyoruz"

Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin ise, Mustafa Denizli ile başarılı olacaklarına kalpten inandıklarını aktararak, "Mustafa Denizli'ye çok teşekkür ediyorum Talebimizi, isteğimizi kırmayarak geldiği şeref verdiği için. Geçmiş senelerde hakkımız olan başarıyı bu sene elde edeceğine kalpten inanıyoruz. Hepimiz çok heyecanlıyız. Hocamızı anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz, biliyorsunuz" şeklinde konuştu.

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