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Müşteri kılığında cep telefonu çalan hırsız kamerada

Güngören’de gündüz vakti kimliği belirsiz bir kişi müşteri kılığında girdiği marketin kasasının yanında bulunan cep telefonunu çalarak kaçtı. Hırsızın market içerisinde dakikalarca kasanın başındaki görevlinin gitmesini beklediği anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Müşteri kılığında cep telefonu çalan hırsız kamerada

01 Şubat 2018 09:10
Müşteri kılığında cep telefonu çalan hırsız kamerada - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde Güngören’de bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz bir kişi yol üzerindeki markete müşteri kılığında girdi. Bir süre rafların önünde vakit geçiren şüpheli kişi daha sonra kasanın bulunduğu bölüme doğru yöneldi. Kasanın başında duran görevliyi bir taraftar gözetlerken bir taraftan da market görevlisiyle konuşan hırsız, kasanın başında kimsenin olmadığını gördüğü sırada harekete geçti. Kasanın önünde bir kez daha etrafı süzen şüpheli kimsenin olmadığından emin olduktan sonra, önce kasayı açmayı denedi, kapalı olduğunu anlayınca da hemen kasanın yanında bulunan cep telefonunu alıp kayıplara karıştı. İlçe içerisindeki ayrı ayrı marketlere dadanan hırsız ilçe esnafını canından bezdirirken, yaşanan bu anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kasadan para çalan hırsız kameralara yansıdı
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüpheli bir kişi müşteri kılığında markete giriyor ve rafları incelemeye başlıyor. Bir süre etrafı süzen şüpheli market içerisinde kasanın olduğu bölüme yöneliyor. Market çalışanıyla bir süre ürünle ilgili bilgi alırken bir taraftan da kasanın başındaki görevliyi kontrol eden şüpheli kasanın yanına gittiği görülüyor. Kasanın başına geldiğinde bir kere daha etrafı kontrol ettikten sonra kasanın yanındaki cep telefonunu alıp kaçması görüntülere yansıyor.

Ufuk Kıvık
 

Etiketler: hırsız, İstanbul

 

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