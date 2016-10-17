Musul’u DAEŞ’ten kurtarma operasyonu Irak Başbakanı Haydar el İbadi’nin açıklamasıyla başlarken, Peşmerge güçleri de kuşatma altına aldığı Musul’a doğru ilerlemeye başladı. Yürütülen operasyon kapsamında Basehre, Tercele, Basgrdan, Şakoli, Şeyh Emir, Keberli, Büyük Bedene ve Küçük Bedene köylerinde kontrolün sağlandığı ifade edildi. DAEŞ teröristlerinin de ağır silahlarla karşılık verdiği çatışmalarda çok sayıda DAEŞ militanının etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Musul’a 20 km mesafedeki Hazır cephesinde 3 koldan başlatılan operasyonda Peşmerge’nin Musul’a ilerleyişi devam ediyor.

Türkiye tarafından Başika Kampında eğitilen Sünni Ninova Muhafızları gücünden bin 500 kişinin de Musul operasyonuna katıldığı belirtildi.