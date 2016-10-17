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Musul operasyonunda 8 köyün kontrolü DEAŞ’tan alındı

Musul Operasyonunda Peşmerge güçleri, 8 köyün kontrolünü ele geçirdi.

Musul operasyonunda 8 köyün kontrolü DEAŞtan alındı

17 Ekim 2016 12:34
Musul operasyonunda 8 köyün kontrolü DEAŞ’tan alındı - Tıkla İzle

Musul’u DAEŞ’ten kurtarma operasyonu Irak Başbakanı Haydar el İbadi’nin açıklamasıyla başlarken, Peşmerge güçleri de kuşatma altına aldığı Musul’a doğru ilerlemeye başladı. Yürütülen operasyon kapsamında Basehre, Tercele, Basgrdan, Şakoli, Şeyh Emir, Keberli, Büyük Bedene ve Küçük Bedene köylerinde kontrolün sağlandığı ifade edildi. DAEŞ teröristlerinin de ağır silahlarla karşılık verdiği çatışmalarda çok sayıda DAEŞ militanının etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Musul’a 20 km mesafedeki Hazır cephesinde 3 koldan başlatılan operasyonda Peşmerge’nin Musul’a ilerleyişi devam ediyor.

Türkiye tarafından Başika Kampında eğitilen Sünni Ninova Muhafızları gücünden bin 500 kişinin de Musul operasyonuna katıldığı belirtildi.


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