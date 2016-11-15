Musul’daki acil ihtiyaçların karşılanması için “Mazlumların Umudu Türkiye” sloganıyla AFAD ve Kızılay tarafından hazırlanan insani yardım malzemelerini taşıyan 108 TIR, Gaziantep’ten Musul’a hareket etti. Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak’ın katılımıyla Gaziantep Serbest Bölge'de (GASBAŞ) tören düzenlendi. Törene Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, AFAD Başkanı Halis Bilden, Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ve Gaziantep protokolü katıldı.

Musul’a gönderilmek üzere 108 yardım TIR’ı Gaziantep’ten yola çıktı. Yardım TIR’larının uğurlama töreninde konuşan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, “Bölgemiz çok uzun süreden beri alt üst oluşlar yaşıyor. Bu bölgeye demokrasi ve özgürlük getirmek için gelenler maalesef arkada büyük göç hareketleri, büyük dramlar bıraktılar. Suriye meselesini biliyorsunuz en fazla hissedilen bölge Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Hatay ama bütün Türkiye” ifadelerine yer verdi.

2 milyon 750 bin Suriyeli muhacirin bulunduğunu kaydeden Kaynak, “Bunun 250 bin civarındaki muhacir Kilis, Urfa, Kahramanmaraş, Malatya gibi yerlerde geçici barınma merkezlerimizde ama Türkiye sadece geçici barınma merkezlerindeki değil, bütün Türkiye’deki muhacirlerin sağlığından, eğitimine her alanda kişisel gelişimlerinde onlara destek veriyor” şeklinde konuştu.

“Ensar olma fırsatını kaçırmayalım istedik”

Kaynak, “Biz onları batılılar gibi asla mülteci olarak görmedik” ifadelerine yer vererek, “Biz onları muhacir olarak gördük. Peygamberimizden bin 400 küsur yıl sonra onlar muhacir olma şerefine nail olmuşken, bizler de bari Ensar olma fırsatını kaçırmayalım istedik. Bunu bir batılı zihniyetinin anlaması mümkün değil. Şu anda dünya, ikinci dünya savaşından beri en büyük göç hareketleriyle karşı karşıya” dedi.

“Türkiye, insani yardımların en çoğunu yapan ülke”

“15 Temmuz darbe girişimine katılmış, asker üniforması giymiş hainlerden kurtulan şerefli ordumuzun kısa bir sürede Suriye’de 65 ülkenin koalisyon güçlerinin başaramadığını başardığına hep beraber şahit olduk” diyen Kaynak, “Türkiye’den Cerablus’a geçen 12 bin insan oldu. Biz bütün bunları yaparken sadece karşılığında bir şey beklemek için değil. Biz bu coğrafyada uzun yıllar var olmuş bir milletin evlatlarıyız. Asla bu vatanı genişletmek, bir yerlere katmak gibi bir derdimiz yok. Bu coğrafyada bizim soydaşlarımız var. Türkiye, insani yardımların en çoğunu yapan ülke ABD'den sonra da rakamsal olarak en çok insani yardımı yapan ülke. AFAD’ın 21 ülke de 6 buçuk milyar yardımı olmuştur. Biz bütün bunları insani sebeplerle yapıyoruz. Musul’da şu ana kadar 6 ay içerisinde 256 bin kişi evini terk etmiştir. Nisan’dan bu yana Irak’ın içine geçmiştir. Musul'da operasyonlardan bu yana 54 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştır” şeklinde konuştu.

İnsani yardım TIR'larından 78’inin AFAD, 30’unun ise Kızılay tarafından oluşturulduğunu kaydeden Kaynak, gönderilecek yardımlara ilişkin, “Orada hangi insan varsa Türkiye’nin uzattığı bu insani yardım elinden yararlanacaktır. Türkiye bu hususta asla çifte standart uygulamamıştır” ifadelerine yer verdi.

“Musul’daki konu, istiyoruz ki bir mezhep savaşına dönüştürülmesin”

Veysi Kaynak, TIR’larda bulunan insani yardım malzemelerin yaklaşık 15-16 bin kişilik bir kapasiteye yetebileceğini belirterek, “Bizim önerilerimiz hala geçerli. Bu insanlar kendi topraklarında güvenli bölge oluşturulacak orada kalmalıdırlar. Musul’daki konu, istiyoruz ki bir mezhep savaşına dönüştürülmesin. Nerede bir muhtaç varsa onun yanında olmaya devam edeceğiz. Bu malzemelerin inşallah Irak’ta barınma ihtiyacı olan insanlara başlarını sokacak bir imkan olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ise “AFAD ile Kızılay’ın eş güdüm halinde bölgedeki riskleri analiz edip süreci yakından izliyor. Türkiye’ye komşu olan bölgelerimizdeki beşeri afetler Türkiye’yi doğrudan ilgilendirmektedir. İhtiyacın anında giderilmesi ve göç olaylarını yerinde durdurulması adına Kızılay ile AFAD’ın ihtiyacın oluştuğu andan itibaren yaptığı önleyici çalışmalar çok anlamlıdır” diye konuştu.

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ise Gaziantep’te 356 bin göçmen vatandaşın yaşadığını söyledi.

Mustafa Çiçek-Benan Özben



