NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: 'Rusya INF Antlaşmasını ihlal etti'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 3-4 Ekim tarihlerinde Belçika'nın Brüksel şehrinde düzenlenecek savunma bakanları toplantısına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg düzenlediği basın toplantısında iki gün boyunca üye ülkelerin Savunma Bakanlarının ilişkileri ve operasyonları bütün yönleriyle görüşeceklerini açıkladı. Bakanların, NATO birliklerinin doğru zamanda doğru yerde olmaları için çalışacaklarını ve yapılmış çalışmaları gözden geçireceklerini bildirdi.

Stoltenberg, Rusya'nın son eylemlerinden ötürü Orta Menzili Nükleer Silahları Sınırlandırma Antlaşması'nın (INF) tehlikeye atıldığını söyleyerek, “Rusya'nın INF Antlaşmasını da dahil olmak üzere uluslararası taahhütlere saygı duymaması konusunda endişelerimizi sürdürüyoruz. Bu anlaşma bütün bir silah kategorisini feshediyor ve güvenliğimizin önemli bir unsurudur” ifadesini kullandı. Stoltenberg, Rusya'nın antlaşmayı inkar etmesiyle birlikte 9M729 adlı yeni füze sisteminin varlığını kabul ettiğini hatırlatarak, “Ancak Rusya hala füze sistemleri hakkında güvenilir bir cevap vermedi. NATO olarak antlaşmasının ihlal edildiğine karar verdik. Bu sebeple, Rusya'nın bu endişelerimizi acilen şeffaf bir şekilde ele alması gerekiyor” diye konuştu.

“İngiliz istihbaratına güveniyoruz”

Bir gazetecinin, eski Rus ajanı Sergei Skipral'in İngiltere'de zehirlenerek öldürülmesi ve İngiltere'nin de Rusya'yı suçlaması hakkında NATO'nun ne düşündüğünü sorması üzerine Stoltenberg, “İngiltere'nin istihbaratına güveniyoruz, yüksek seviyeli İngiliz yetkililerle görüşüyoruz, bu konuyla ilgili görüşmelerimiz ve çalışmalarımız devam edecek” dedi.

“Gürcistan ile devam edeceğiz”

Gürcistan'ın NATO üyeliği sürecine Rusya'nın verdiği tepkileri hatırlatan Stoltenberg, “Gürcistan özgür bir ülke, 2008 yılından beri NATO üyeliği için çalışıyor, kendileri istedikleri sürece Karadeniz'de birlikte çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Stoltenberg, bütün NATO üyelerinin Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü desteklediğini hatırlattı.

"İsim konusunda uzlaşmaya varılmadıkça Makedonya NATO üyesi olamaz"

Makedonya'nın isim değiştirme referandumunda başarısız olmasına değinen Stoltenberg, “Bundan sonraki aşamalar Üsküp yönetimini ilgilendiriyor. İsim konusunda uzlaşmaya varılmadıkça Makedonya, NATO üyesi olamaz” ifadelerini kullandı.