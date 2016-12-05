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Nazilli Devlet Hastanesi’ni karıştıran iddia

Aydın’ın Nazilli ilçesindeki Devlet Hastanesi’nde her ikisi de evli olan iki personelin öğle tatili arasında uygunsuz vaziyette yakalandığı iddia edildi.

Nazilli Devlet Hastanesini karıştıran iddia

05 Aralık 2016 07:51

Nazilli Devlet Hastanesi’nde polikliniklerde çalıştığı ve evli olduğu öğrenilen Ö.A ile Y.A arasında gönül ilişkisinden şüphelenen hastane personeli ikiliyi takibe aldı. Yerel gazetelere de yansıyan İddialara göre, yaklaşık 15 gün önce öğle tatili sırasında Ö.A ve Y.A’nın birlikte çalıştığı odaya girerek kapıyı kilitlediğini gören bir personel, güvenlik görevlisine haber verdi. Kapının önüne gelen güvenlik görevlisi,çalmasına rağmen kilitli odanın kapısı açılmayınca olay, hastane yetkililerine bildirildi. Bir süre sonra servise gelerek kilidi açılmış olan kapıdan içeriye giren hastane yetkilisi iddiaya göre Ö.A ve Y.A’yı otururken buldu.

ODADA BASILDILAR, FİŞ SAYIYORDUK DEDİLER
Hastane yetkilisinin ‘Neden kapıyı kilitleyip içeride kaldınız’ sorusuna ise personelin ’İçeride para ve fişleri sayıyorduk’ şeklinde cevap verdiği öğrenildi. Yaşanan olay sonrası hastane yetililerinin personel hakkında rapor tuttuğu ve Ö.A’nın bu olaydan dolayı işine son verildiği öğrenilirken kadın olan personelin ise işine devam ettiği ve izine ayrıldığı öğrenildi. Skandal iddia hakkında telefonla bilgi istediğimiz hastane yetkilisi ise olayı yalanlayarak ’Böyle bir olay yaşanmadı’ diye konuştu.

AK PARTİ İLÇE BAŞKANI KONUŞTU
Konuyla ilgili İHA Muhabirine açıklama yapan AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Satılmış, Nazilli Devlet Hastanesi’nde iki personelin uygunsuz yakalandığı haberleri üzerine iddiaların araştırıldığını söyledi. Hastane başhekimiyle görüşeceğini belirten Satılmış, “İşin hem idari hem de hukuki boyutu var. Başhekimle görüşürüz, sağlık müdürüyle görüşürüz. Burada yetkililer gereğini yapacak. İddia mıdır? gerçek midir? Bu iddiayı ortaya koyanlar da ispatlamak zorunda. Eğer bu hastane yönetimi tarafından eğer ispatlanmışsa, hastane yönetimi gereğini yapar. İş hukuki idari boyutu var. İzmir’deydim, oğlum arayıp haber verdi. Benim konuyla ilgili detaylı bilgim yok ama hastane idaresi açıklama yapar.”dedi.

Etiketler: Nazilli Devlet Hastanesi


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