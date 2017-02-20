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NBA All-Star’da kazanan Batı Karması

NBA All-Star 2017’nin kapanış maçında Batı Karması, Doğu Karmasını 192-182 mağlup etti. Karşılaşmanın MVP’si ise, attığı 52 sayıyla Anthony Davis oldu.

NBA All-Starda kazanan Batı Karması

20 Şubat 2017 10:57

Amerikan Basketbol Ligi’nin (NBA) 66. All-Star maçı izleyenler için adeta bir görsel şölene de sahne oldu. New Orleans kentinde düzenlenen ve Batı Karmasının, Doğu Karmasını 192-182 yendiği mücadele, maç genelinde atılan 374 sayıyla da tarihe geçti.

Batı Karmasının ilk 5’inde Anthony Davis, Kevin Durant, Stephen Curry, Kawhi Leonard ve James Harden yer alırken, Doğu Karması ise LeBron James, Kyrie Irving, Jimmy Butler, Giannis Antetokounmpo ve DeMar DeRozan ilk 5’iyle sahada yerini aldı.

İlk çeyrek Doğu Karması'nın

İlk çeyreği Doğu Karması 53-48 önde tamamlasa da, mücadele Batı Karması’nın üstünlüğüyle geçti. Maçtan 192-182’lik skorla galip ayrılan Batı Karması, Doğu Karması’na karşı NBA All-Star maçlarında 29. galibiyetini elde etti.

Aynı zamanda Golden State Warriors oyuncusu Kevin Durant 21 sayı, 10 ribaunt ve 10 asistlik performansıyla All-Star tarihinde ‘triple-double’ yapan 4. oyuncu oldu.

Uygar Aydın 

Etiketler: nba


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