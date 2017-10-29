Nefes kesen derbide kazanan Beşiktaş

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nde Beşiktaş, Galatasaray’ı konuk etti. Siyah-beyazlılar, taraftar desteğini de arkasına alarak karşılaşmadan 62-61 galibiyetle ayrılmayı başardı.
--KÜNYE---
Salon: Akatlar
Hakemler: Murat Ciner xx, Erhan Gürsel xx, Seda Esen xx
Beşiktaş: Esra xx 3, Sera xx 5, Kübra xx 3, Perovanovic xxx 16, Wheeler xxx 14, Sevgi xx 5, Mosby xxx 16, Burcu x, Meltem x
Başantrenör: Aziz Akkaya
Galatasaray: Meltem xx 3, Işıl xx 5, Dubljevic xx 4, Petronyte xxx 11, Quigley xxxx 23, Gizem xx 4, Merve x 2, Epoupa xx 4, Özge xx 5, İrem Naz x
Başantrenör: Marina Maljkovic
1. Periyot: 19-13 (Beşiktaş lehine)
Devre: 33-28 (Beşiktaş lehine)
3. Periyot: 48-44 (Beşiktaş lehine)