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Nefes kesen hırsız-polis kovalaması kamerada

Arnavutköy'de bir işyerine giren hırsızlar polisi fark edince araçla kaçmaya başladı. Kilometrelerce süren kovalamaca sonrası araçlarından inerek kaçmaya çalışan hırsızlar polisin takibi sonucu yakalandı. Belindeki silahına sarılan bir hırsız bacağından vurularak etkisiz hale getirilirken, tüm bu yaşananlar güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

Nefes kesen hırsız-polis kovalaması kamerada

03 Şubat 2017 15:25
Nefes kesen hırsız-polis kovalaması kamerada - Tıkla İzle

Arnavutköy Fatih Caddesi üzerinde bir işyerine girmeye çalışan hırsızlar bu sırada karşılarında polisi görünce şok oldu. Hemen araca binen dört hırsız kaçmaya başladı. Çok sayıda polis ekibi de hırsızları yakalamak için aracı kovalamaya başladı. Kilometrelerce süren takip 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda son buldu. Araçla kaçamayacaklarını anlayan şüpheliler , araçtan inerek kaçmaya başladı. Bunun üzerine çok sayıda polis de araçlarından inerek silahlarını çekti. Şahısları kovalayan polisler dört hırsızdan ikisini hemen yakaladı. Bu sırada şüphelilerden biri belindeki silaha hamle yapınca polis şüpheliyi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Yaralanan şüpheli hastaneye kaldırılırken,hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Tüm bu yaşananlar ise saniye saniye kameralara yansıdı. 

Nefes kesen kovalamaca kamerada

Görüntülerde hırsızlar bir işyerine girmeye çalışıyor. Bu sırada polis otosu olay yerine yaklaşınca hırsızlar araçla kaçmaya başlıyor. Hırsızlar önde polis arkada uzun süren kovalamaca otogarda son buluyor. Hırsızlar araçtan inerken, polis ekipleri ellerinde silahla araçlarından inerek hırsızları kovalıyor.

Öte yandan şahısların üzerinde ve araçta yapılan incelemede, işyerinden çalınan çok miktarda elektrik kablosu, 3 adet bıçak, 2 adet tornavida, 1 adet asma kilit, 1 adet demir kesme makası, çok sayıda sahte plaka ele geçirildi. Polis şimdi kaçan dördüncü hırsızı arıyor.

Tugay Saday
 


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