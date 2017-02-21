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Nesli tükenmekte olan dağ keçisini vuran avcılara 28 bin TL para cezası kesildi

Malatya Doğanyol’da nesli tükenmekte olan dağ keçisini vuran avcılar suçüstü yakalandı. Avlanması yasak olan dağ keçisini vuran 2 avcıya 28 bin TL para cezası kesildi.

Nesli tükenmekte olan dağ keçisini vuran avcılara 28 bin TL para cezası kesildi

21 Şubat 2017 12:46

Bazı hayvan türlerinin avlanmasına yasak koyan Yaban Hayatı ve Yaşam Alanlarını Koruma Kanununa muhalefetten 2 avcıya toplamda 28 bin TL para cezası kesildi.

Ceza en yüksek sınırdan kesildi

Avcılara bugüne kadarki en yüksek sınırdan ceza kesilirken, 28 bin TL’nin belirlenen zamanda ödenmemesi halinde hapis cezası uygulanacağı belirtildi. 2 avcı Doğanyol Konurtay Mahallesi’ne yakın bir dağda dağ keçisi vurdu. Avcıların korucalar tarafından fark edilmesiyle Jandarma ekipleri harekete geçti ve avcıları suçüstü yakaladı. Dağ keçisi metrelerce yükseklikteki dağdan indirildi. Avlanması yasak olan keçi, jandarma ve Doğa ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından alınarak doğaya zarar vermeyecek şekilde imha edildi.
Suçüstü yakalanan avcılara da kişi başı 14 bin TL olmak üzere toplam 28 bin TL para cezası kesildi. Avcıların tüfeklerine de el konuldu.

Mehmet Türel

Etiketler: avcı, dağ keçisi, para cezası


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