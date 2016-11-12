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Nevşehir yaparak, Yozgat kırarak kazanıyor

Nevşehir'in el sanatları ile ünlü Avanos ilçesinde yaklaşık 2 ayda üretilen testiler, Yozgat'ın adına tescillenen Testi Kebabı'nda yaklaşık 2 saatte kırılıyor.

Nevşehir yaparak, Yozgat kırarak kazanıyor

12 Kasım 2016 12:13
Nevşehir yaparak, Yozgat kırarak kazanıyor - Tıkla İzle

"Kör’de bilir Avanos’un yolunu, çanak çömlek kırığından" sözü ile özdeşleşen Türkiye’nin el sanatları merkezi konumundaki Nevşehir’in Avanos ilçesindeki marifetli ellerden çıkan binlerce testi, Yozgatlı aşçıların elinde 'Testi Kebabı'na dönüşüyor.

Nevşehir'de 2 ayda yapılan testiler Yozgat'ta 2 saatte kırılıyor
Yozgat’ın yöresel yemeklerinden ve Yozgat adına tescillenen Testi Kebabı’nın testisi Nevşehir’de, kebabı ise Yozgat’ta yapılıyor. Pişirildikten sonra testisi kırılarak çıkartılan kebap, damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor.
Aşçılar Nevşehir’in Avanos ilçesinden gelen testilerde pişirilen testi kebabını sabah erken saatlerden itibaren hazırlamaya başlıyor. Kebap için genelde kuzu eti tercih edilirken, içerisine sarımsak, kuru soğan, domates, biber ve baharat karıştırılıp testinin içine yerleştiriliyor. Testinin üst boğum kısmına kuyruk yağı ve defne yaprağı konduktan sonra, adeta bir düdüklü tencere gibi kullanılarak meşe kömürüyle yakılan ateşte yaklaşık 2-2,5 saat kalan testi, kırılmak için müşteriye götürülüyor. Lokantadaki çalışanlarca testi kebabının hikayesi anlatıldıktan sonra müşteriden dilek tutulması isteniyor. Dileğini tutan müşteriler, çekiçle testiyi kırıyor. Eğer testi kebabını kıran kişi devlet büyüğü ise Yozgat için vaatte bulunması da isteniyor.

"Testiler kebap yapılması için özel boğumdan oluşuyor"
Şehrin girişinde ise testi kebabını simgeleyen testi ve testilerin pişirildiği ocakların da yine testi şeklinde olması dikkat çekiyor.
Testi Kebabını hazırlayan Aşçı Satılmış Tufan, testi kebabının Yozgat’ın yöresel ve adına tescilli bir yemek olduğunu belirterek, "Testi kebabımızın testisi Nevşehir’den geliyor. Testiler kebap yapılması için özel boğumdan oluşuyor. Müşterimize sunulan testi, o boğumdan kırıldıktan sonra kebap sevis ediliyor" dedi.
Kırıkkale’den Yozgat’a gelen ve öğle yemeğinde testi kebabı yiyen Havva Arık, "Kırıkkale’den Yozgat’a geldik, buraya özel meşhur testi kebabından yedik. Herkese tavsiye ederim. Çok lezzetli" dedi. 

Ömer Ertuğrul - Coşkun Sağlamdin
 


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