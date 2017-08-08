Niran Ünsal’ın denizaltı keyfi

Alanya ilçesinde geleneksel olarak yapılan Tokar Yaylası Şenlikleri’ne konser için gelen ve sonrasında Alanya’daki bir eğlence merkezinde hayranlarıyla buluşan ünlü şarkıcı Niran Ünsal, Alanya Marinası’nda bulunan denizaltıya binerek Akdeniz’in mavi sularına daldı. Eşi İbrahim Gugu ve ekibiyle denizaltıya binen Niran Ünsal’a dalgıçlar denizaltının dışından eşlik etti.

Denizaltının camlarını sünger ile temizleyen dalgıçlarla özçekim yapan Ünsal, denizaltı yaklaşık 20 metreye daldığında ise su altındaki canlıları hayranlıkla izledi. Ünsal, denizaltı kaptanının daveti üzerine kısa bir süreliğine denizaltının kontrolünü eline aldı. Denizaltından çok keyif aldığını belirten Ünsal, yeni albümünden ‘Vay Be’ şarkısını söyledi.

Denizin derinliklerinde yaklaşık 1 saat süren gezinin ardından su üstüne çıkmasıyla denizaltının gövdesine çıkarak etrafı seyreden Niran Ünsal, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Denizaltının insanın görmesi ve deneyimlemesi gereken bir değer olduğunu söyleyen Ünsal, "Çok keyifli bir aktivite ve hatıra. Eşim her zaman olduğu gibi ilkleri çok seven özelliğiyle beni buraya getirdi. Allah’ın ne kadar büyük olduğuna inanmak istiyorsanız gelip görün. Binlerce alem var ama bir kaç tanesini sayabiliyoruz. Biz denizi bir kez daha görmüş olduk. Şükrediyoruz yaradana, bu güzellikleri bahşettiği için. Biz aciz kullar olarak ne yaratabiliyoruz ki. Yaratılmışlara sevgi ve saygı duyarsak insan olacağız inşallah" dedi.

"YENİ KLİP İÇİN İKİ ŞARKI ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Yeni albümü hakkında da bilgi veren Niran Ünsal, "Geçen yıl benim yeni albümümün çıkış tarihi 15 Temmuz darbe girişiminin 1 buçuk ay öncesine denk gelmişti. O yüzden albümü geri çekmiştik, darbe OHAL gibi etkenlerden dolayı. Son albümün ikinci klip çekimine başlayacağız yakın zamanda. Antalya, Ordu, Giresun, Alanya gibi noktalarda sahne çalışmalarımız sürüyor. Alanya’da iki konser verdik. Tokar Yaylası ve şenliklerindeydik. Dün gece de Tünel Cafe’de sahne aldık. Çalışıyoruz, Ebru Gündeş’in albümüne yeni bir şarkı verdim, sözleri Günay Çoban’ın müziği benim. Çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çocuklarla mümkün olduğunca hafta araları vakit geçiriyoruz. Hafta sonu çalışıyoruz. Denize gidiyoruz, tatil yapıyoruz. Yeni klip için iki şarkı üzerinde çalışıyoruz. Birisi klasik Niran Ünsal şarkıları ve slovlarından birisi olan ‘Kalp Tutulması’, tüm kadınların sevdiklerine söyleyebilecekleri bir şarkı. Bir de ‘Eyvallah’ diye bir şarkı, yeni sanatçı kızlarımızdan birisine ait bir şarkı. İkisinin arasında gidip geliyoruz hangisi olacak şu an bilmiyoruz" diye konuştu.

Karaya yanaşmasının ardından ise denizaltından inen Niran Ünsal ve ekibine denizaltı deneyimlerinden dolayı sertifika verildi.

Erdal Anak