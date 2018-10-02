‘Öğrenci Dekanlığı' ile sorunlar çözülecek

Çağdaş üniversitelerin, en önemli akademik rehabilitasyon unsurlarından biri olan ‘Öğrenci Dekanlıkları' konusunda, adım atan Girne Amerikan Üniversitesi; Tüm öğrencilerine çağrıda bulunarak, üniversite hayatını olumsuz etkileyen akademik veya özel sorunlara karşın “birliktelik” mesajı verdi.

Üniversite ile öğrenci arasındaki köprü; öğrenci dekanlığı

Öğrenci Dekanlığı'na atanan Doç. Dr. Feriha Dikmen Deliceırmak, bir açıklamada bulunarak; Üniversitenin rehabilitasyon amaçlı diğer girişimlerinin yanında, 'Öğrenci Dekanlığı'nın; 'bir varlık' olarak öğrenciye tamamen odaklı ve yeni bir akademik birim olduğunun üzerinde durdu. Doç. Dr. Deliceırmak; Öğrenci Dekanlığı olarak amaçlarının, ‘üniversite deneyiminin' daha keyifli bir şekilde, başarılı ve sorunsuz geçmesine yardımcı olmak olduğunu ifade etti.

Dekanlığın, rektörlüğe doğrudan bağlı ve öğrenciler ile üniversite yönetimi arasında 'köprü' vazifesi gören bir birim olduğunun altını çizen Doç. Dr. Deliceırmak; “Dekanlığımız, gizlilik prensibi ile çalışacak ve mahremiyet duygularını titizlikle önemseyecektir. Öğrencilerimiz, hiç tereddüt etmeden; Özel, akademik veya idari tüm sorunlarını, her konudaki dilek, istek ve önerilerini, ‘Öğrenci Dekanlığı' ile paylaşabilirler” dedi.

“Çözüm odaklı bir yaklaşım olacak”

GAÜ Öğrenci Dekanlığı'nın ana refleksinin; ‘dinlemek' olacağını dile getiren Deliceırmak; Öğrenci açısından, özel ve akademik sorunların paylaşılmasının, ‘karşınızdaki muhatabın samimiyeti ve içtenliği' ile ilişkili olacağını söyleyen Doç. Dr. Deliceırmak; “Öğrencilerin, üniversite yaşamına ilişkin sorunlarının ortaya çıkması halinde; Sorunlarını dinleyerek, ilgili idari ve akademik birimler ile iş birliği içinde, sorunlara çözüm arayacağız. Bu sorunlar karşısında, akademik ve idari birimler arasındaki koordinasyonu sağlayacağız. Kampüs yaşamına ilişkin akademik, sosyal ve idari başvurularını değerlendirip, yönlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

