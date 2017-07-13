Öğretmen Burhan Esen'e ulusal kalite etiket ödülü

Okul müdürü Şule Toksoy ile Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük'ü makamında ziyaret eden Görsel Sanatlar öğretmeni Mustafa Burhan Esen, proje hakkında bilgi vererek “Seçtiğimiz bu sanat projesine 19 öğrencimizi dahil ettik. Avrupa’daki sanat müzelerinde yer alan tabloları okul ortamına uyarladık. Projeye toplamda 20 ülkeden 465 öğrenci ve 33 öğretmen katıldı. Öğrencilerimiz böylece ünlü ressamlara ait tabloları yakından tanıma ve kültürel işbirliği geliştirme fırsatı yakaladılar.” şeklinde konuştu.



Öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan projelere gereken desteği her zaman vermeye hazır olduklarını ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük'de, “Bakanlığımız bu tür projeleri destekliyor. Kişisel gelişime, dil öğrenimine katkı sağlıyor. Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize hareket kazandırıyor. Diğer okullarımıza ve öğretmenlerimize örnek teşkil ediyor. Bu güzel çalışmanızdan dolayı teşekkür ediyorum. Size destek olan Okul Müdürümüzü, öğretmen arkadaşları ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Biz de İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Başarınızın devamını diliyorum.” dedi.

Bülent Özkaleli