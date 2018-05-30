Öğretmen İl içi atama tayin sonuçları sorgulama MEB|2018 il içi tayin açıklayan iller hangileri?

Öğretmen İl içi tayin atama sonuçları sorgulama! Öğretmen il içi tayinleri sonuçları 2018 ve Öğretmenlerin il içi tayin sonuçları gibi bütün aradığınız detaylara bu haberimiz aracılığı ile ulaşabilirsiniz. İl Milli Eğitim Müdürlükleri’nin siteleri üzerinden bugün il içi yer değiştirme (il içi atama) sonuçları açıklanması bekleniyor. Öğretmenlerin büyük bir heyecanla beklediği sonuçlar her İl için ayrı ayrı açıklanacak. Atama isteyen bir çok öğretmen bulundukları ilin Milli Eğitim Müdürlüğü sayfasından sonuçları öğrenebilecek. Haberimiz aracılığı ile İl Milli Eğitim Müdürlükleri sayfalarını bu haberimiz üzerinden sorgulayabilir ve 2018 Öğretmen atama sonuçlarını bu haberimiz aracılığı ile öğrenebilirsiniz...

ATAMA İPTALİ BAŞVURUSU NASIL OLACAK?

İl içi isteğe bağlı yer değiştirme sonucu ataması çıkan öğretmenler okulların kapanması ile birlikte 8 Haziran 2018 tarihinden itibaren ilişik kesebilecek. İl içi atama sonucu kararnameler 8 Haziran Cuma günü il milli eğitim müdürlükleri tarafından okullara gönderilecek. İl içi ataması çıkan ancak atamasını iptal ettirmek isteyen öğretmenler ilişik kesmeden iptal gerekçelerini sunarak bulundukları kuruma başvuruda bulunsunlar ancak il içi isteğe bağlı atama iptali çok düşük bir ihtimaldir.