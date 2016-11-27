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Okmeydanı’nda silahlı saldırı :1’i ağır 3 yaralı

Okmeydanı’nda yüzleri maskeli iki kişi seyir halindeki bir otomobili durdurarak otomobile silahlarla saldırdı. Olayda 1’ i ağır 3 kişi yaralandı. Polis saldırı sonrası kaçan şahısları yakalamak çalışma başlattı.

Okmeydanında silahlı saldırı :1i ağır 3 yaralı

27 Kasım 2016 07:22
Okmeydanı’nda silahlı saldırı :1’i ağır 3 yaralı - Tıkla İzle

Olay saat 02.00 sıralarında Piyalepaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, cadde üzerinde seyir halinde bulunan 34 NC 3604 plakalı otomobil yüzleri maskeli iki kişi tarafından henüz bilinmeyen nedenden dolayı durdurularak silahlı saldırıya uğradı. Olayda araç içerisinde bulunan Gökhan Yücetepe başına isabet eden mermi nedeniyle ağır yaralanırken, Özgür Aslan kolundan Hüseyin Sizer bacağından hafif şekilde yaralandı. Yaralı vatandaşlar, olay yerinden geçen bir kişi tarafından aynı araca bindirilerek Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülürken olayı gerçekleştiren şahıslar olay yerinden hızla uzaklaşarak ara sokaklara kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerindeki incelemelerinin ardından hastanede bulunan ve saldırıya uğrayan araç üzerinde de inceleme yaptı. 

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken araç üzerine 11 adet tabanca mermisinin isabet ettiği görüldü. 

Murat Solak


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