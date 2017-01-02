Spor Toto Basketbol Süper Ligi maç sonucu: Fenerbahçe: 81 - Anadolu Efes: 75

Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin 13. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Anadolu Efes’i konuk etti. Ülker Sports Arena’da oynanan zorlu karşılaşma 81-75 tamamlandı. Mücadele öncesinde, İstanbul'da bir gece kulübünde yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Fenerbahçe karşılaşmaya Udoh, Sloukas, Vesely, Ali Muhammed ve Datome 5’lisiyle başlarken, Anadolu Efes ise sahaya Thomas, Cedi Osman, Granger, Can Maxim Mutaf ve Dunston’la çıktı. Fenerbahçe oyunun ilk bölümünde dış atışlarda çok başarılıydı. İlk 4 dakika geçildiğinde 12 sayı bulan sarı-lacivertliler, bu sayıların tamamını 3 sayılık atışlardan elde etti. Datome 3, Ali Muhammed de bir 3’lük attı. Anadolu Efes ilk periyodun son bölümünde hücumlardan boş döndü. Fenerbahçe 1. periyodu 20-14 önde kapattı.

2. periyodun ilk bölümünde Fenerbahçe sayı bulmakta zorlanırken, bu bölümde Vesely ve Brown arasında gerginlik yaşandı. Hakemler iki oyuncuya da teknik faul verdi. Vesely bu periyodun 4. dakikasında 4 faule ulaştı. Ali Muhammed ve Datome’yle hücumda etkili olan Fenerbahçe, soyunma odasına 41-34 önde gitti.

Anadolu Efes ikinci yarıya sert savunmayla başladı. 6-0’lık seri yakalayan lacivert-beyazlılar farkı 1 sayıya indirdi. (41-40) Fenerbahçe, Nunnally’nin sayılarıyla farkı tekrar açarken, bu periyot, sarı-lacivertlilerin 61-56 üstünlüğüyle sona erdi.

Son periyotta da oyun üstünlüğünü bırakmayan Fenerbahçe, rakip pota altında çok etkili oldu ve farkın erimesine izin vermedi. Sarı-Lacivertliler sahadan 81-75 galip ayrıldı.

Salon: Ülker Sports Arena

Hakemler: Emin Moğulkoç xxx, Osman Sinan İşgüder xxx, Can Mavisu xxx

Fenerbahçe: Udoh xxx 9, Melih xx, Sloukas xxxx 17, Nunnally xxx 10, Vesely xx 3, Kalinic xxx 8, Ali Muhammed xxxx 18, Ahmet Düverioğlu xx, Datome xxx 16

Başantrenör: Zeljko Obradovic

Anadolu Efes: Thomas xx 5, Honeycutt x, Doğuş xx 5, Brown xx 9, Cedi Osman xx 14, Granger xx 11, Heurtel xxx 20, Can Maxim Mutaf x, Bryant Dunston xx 11

Başantrenör: Velimir Perasovic

1. Periyot: 20-14 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 41-34 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 61-56 (Fenerbahçe lehine)

5 faul alan: Nunnally (Fenerbahçe)

OBRADOVİC: “SADECE BASKETBOL OYNAMAMIZ GEREKİYOR

Anadolu Efes karşılaşmasını kazandıkları için mutlu olduğunu belirten Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic, buna karşın oyuncularının sadece basketbola odaklanması gerektiğini ifade etti.

Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic, saha içinde yaşanan olaylardan dolayı oldukça sinirliydi. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, Anadolu Efes’i mücadelesinden dolayı tebrik eden Obradovic, şunları söyledi:

“Anadolu Efes’le bu sezonki 3. maçımız oldu. Oldukça güzel bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Maç boyunca üstün olan taraf bizdik. Ancak Anadolu Efes de mücadeleden hiç kopmadı. Oyunun son bölümüne kadar çekişme devam etti. Basketbolcular sahaya basketbol oynamak için çıkmalı. Başka bir şey yapmak için çıkmamalı. Bu sorunu bir an önce çözmemiz gerekiyor. Bugün sahada olanlar, basketbol dışında şeylerdi.”

DATOME: "BU GÜZEL MAÇ İNSANLARIN YÜZÜNÜ BİRAZ OLSUN GÜLDÜRMÜŞTÜR"

Obradovic’in ardından basın toplantısına giren Datome, Anadolu Efes’in güçlü bir rakip olduğunu ifade ederek, “İstanbul’da yaşanan kötü olayların ardından umarım bu güzel maç insanların yüzünü biraz olsun güldürmüştür. Güçlü bir rakibe karşı oynadık. Kazandığımız için mutluyum. İstanbul çok güzel bir şehir. Yaşanan olaylar insanları korkutmak için yapılıyor. Ben bu ülkenin ne kadar güzel olduğunu herkese anlatıyorum. Çok büyük bir kültür var, çok güzel insanlar var. Arkadaşlarımı davet ediyorum. Biraz korkuyorlar ancak korkmamaları gerekiyor. Ben korkmadan dışarı çıkmaya devam edeceğim. Çünkü eğer korkarsam, terör amacına ulaşmış olur” dedi.

ANADOLU EFES CEPHESİ

Anadolu Efes Başantrenörü Perasovic, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe’yi tebrik etti ve hakemlerden şikayetçi oldu.

Anadolu Efes Başantrenörü Perasovic, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında hakemlerden şikayetçi oldu. Fenerbahçe’yi galibiyetindan dolayı tebrik eden Perasovic, “Bugün iki Euroleague temsilcisi karşı karşıya geldi. Fenerbahçe’yi kazandığı için tebrik ediyorum. Maçta öne geçeceğimiz fırsatlar yakaladık. Ancak bunları değerlendiremedik. Hakemler hakkında da konuşmak istiyorum. Bugün iki takım için de oldukça kötü kararlar verdiler. Kendi oyuncumu uyarıyorum ve bana teknik faul veriyorlar. Bu maç geride kaldı. Fenerbahçe’yi tekrar tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Maça ilk 5’te başlayan ancak çok etkisiz kalıp sonrasında süre alamayan Can Maxim Mutaf da maçın çok zor geçtiğini belirterek, “Zor bir maç oldu. Fenerbahçe saha avantajıyla kazandı. Kendilerini tebrik ediyorum. Hafta içi Euroleague maçımız var ve ona konsantre olmak zorundayız” dedi.

Bozhan Memiş