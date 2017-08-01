Önce ayaklarını kaybetti ardından hayallerini

Dört çocuk babası Lokman Üzbaş, henüz çocuk denecek yaşta sigaraya başladı. Bir süre sonra vücudunda ağrılar hissetmeye başlayan Üzbaş, doktora gittiğinde kendisine sigara kullanımına bağlı ortaya çıkan ve damar tıkanıklığı olarak bilinen burger hastalığı teşhisi konuldu. Hayatını bu hastalığa bağlı sürdürmeye devam eden Üzbaş, bir süre sonra dünya evine girdi. Evliliğinden dört çocuğu dünyaya gelen Üzbaş, hastalık nedeni ile yürüyemez duruma geldiğinde artık çok geçti. Hastalığına rağmen sigarayı bırakmayan Üzbaş’ın önce sağ ayağındaki parmaklar ardından 2 yıl önce de sol ayağı bileğinin üstünden kesildi. Artık tam anlamıyla yürüyemez hale gelen Üzbaş, emekleyerek ihtiyaçlarını görmeye başladı. Hayatını dört duvar arasında sıkıntıdan patlayarak geçirmek istemeyen Üzbaş, Ramazan Bayramı'na bir hafta kala, eş dosttan borç ederek bir motosiklet aldı. Artık istediği zaman dışarı çıkması için türlü türlü bahanesi olan Üzbaş, geçtiğimiz hafta gece saatlerinde aldığı bir haberle yıkıldı. Henüz borcunu ödemediği motosikletinin çalındığını öğrenen Üzbaş, başvurduğu birimlerden sonuç alamayınca tekrar evine kapanmak zorunda kaldı. Hayatını dört duvar arasında geçirmek istemeyen Üzbaş’ın tek isteği, çalınan motosikletinin bulunup kendisine iade edilmesi.

8 yıl evden çıkamadı

Yaşadıkları ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan 39 yaşındaki Lokman Üzbaş, hastalığının 20 yaşında başladığını söyledi. Askerdeyken Ankara GATA’ya gidip anjiyo olduğunu belirten Üzbaş, “Askerden geldikten sonra hastalığım daha da ilerlemeye başladı. Önce sağ ayağımdaki parmakları kaybettim, daha sonra sol ayağıma sıçradı ve ayağımı da kestiler. Bu burger hastalığı sigara kullanımı nedeni ile ortaya çıkıyor, damar tıkanıklığına neden oluyor. Hastalığım ilerleyince İstanbul’a gittim ve ayağımı burada kestiler iki yıl önce. İstanbul’da evlendim, o zaman tekstil işinde çalışıyordum sağlığım bu kadar kötü değildi. Ardından evlendim ve dört çocuğum oldu. Bu hastalık ortaya çıkınca Diyarbakır’a döndüm” dedi.

Hırsızlar onu tekrar eve mahkum etti

Kayınpederi ve yakınlarından borç alarak kendine bir motosiklet aldığını belirten Üzbaş, şöyle konuştu:

“Ben 8 yıl yatağa mahkum kaldım. Artık bende dışarı çıkmak istiyordum ve motosiklet aldım. Ramazan Bayramı'na bir hafta kala borçla aldığım motosikletim, geçtiğimiz salı günü gece yarısı evimin önünden çalındı. Ben karakola gittim, başvurdum hala bir sonuç alamadım, bekliyorum. İkinci bir motor alacak param yok, zaten aldığım motoru da borçla almıştım. Motorum çalınınca yine eve mahkum kaldım. Yetkililerden bana yardım etmelerini bekliyorum. Engelli maaşım var ancak o da benim kira ve mutfak masrafımıza yetiyor. Bunun dışında yapacak hiçbir şey kalmıyor. Bende dört çocuk var, ikisi okul okuyor. Onların giderleri ile elimizde hiçbir şey kalmıyor, yetkililere sesleniyorum, lütfen bize yardım edin.”

Aydın Yorat