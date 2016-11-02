Adıyaman Sağlık Müdürü Mehmet Emin Taş, Ülkemizde organ bağışı ve organ nakli sayılarının yetersizliği, son dönem organ yetmezliği nedeniyle tedavi görmekte olan birçok hastanın organ beklerken hayatını kaybetmesine neden olduğunu kaydetti.

Organ yetmezliği önemli bir sağlık sorunu olarak gündemdeki yerini koruduğunu kaydeden Mehmet Emin Taş, “Organ bağışı ve nakli sayılarının arttırılması öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Sağlık Bakanlığı kayıtlarına göre organ nakli bekleyen Türkiye’de 25 bin 361 hasta bulunmaktadır. Bunların 22 bin 62’sini böbrek nakli bekleyen hastalarımız oluşturmaktadır.

Ülkemizde her yıl kutlanmakta olan 3-9 Kasım Organ ve Doku Bağış Haftası ilimizde de etkin, verimli ve halka ulaşabilen faaliyetlerle değerlendirilecektir. ‘Bağışlanan her organ filizlenen bir hayattır’ sloganı ile başlatmış olduğumuz bu faaliyetlerde amacımız halkımızın ve sağlık personelinin konu ile ilgili bilgi ve bilinç düzeyi ile gönüllü bağışçı sayısının arttırılmasıdır” dedi.

Taş açıklamasında, “Hastanelerimiz, Toplum Sağlığı Merkezleri ile Aile Sağlığı Merkezleri ve toplu yaşanılan mekanlarda halkın görebileceği uygun yerlerde afişler asılarak buralarda kurulan stantlarda gönüllü vatandaşlarımızdan organ ve doku bağışı alınmaktadır. Başta sağlık personeli olmak üzere halka yönelik bilgilendirme faaliyetlerimiz sağlık personellerimizce hafta boyunca yapılacaktır. Ayrıca ilimizde 2.si düzenlenen Yapı, İnşaat ve Dekorasyon Fuarında Müdürlüğümüz olarak açmış olduğumuz Organ ve Doku Bağış standımızda 26 gönüllü bağışçımızdan organ ve doku bağışı alınmıştır.

İlimizde 2007 yılından itibaren yapılan faaliyet ve etkinlikler neticesinde organ ve doku bağışçı sayısı bu ay itibariyle 2 bin 239’ a yükseltilmiştir. Amacımız bu sayının daha da yükseltilerek organ ve doku nakli bekleyen hastalarımıza en kısa zamanda organ ve doku naklinin gerçekleştirilmesinin sağlanmasına katkıda bulunmaktır. Tüm halkımızı daha duyarlı olmaya ve organ ve doku bağışı yapmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) -