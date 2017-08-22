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Organlarıyla 3 kişiye ümit oldu

Bursa'da geçirdiği beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 75 yaşındaki kadının karaciğer ve böbrekleri 3 kişiye nakledilecek.

Organlarıyla 3 kişiye ümit oldu

22 Ağustos 2017 07:46

Edinilen bilgiye göre, beyin kanaması geçiren ve Bursa Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan F.C.(75) beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine hastane yetkilileri, F.C.’nin ailesiyle organ nakli konusunda görüşme yaptı. Ailenin olumlu yanıt vermesiyle kadının organları başarılı bir operasyonla alındı. Bağışlanan organlardan karaciğer Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde organ nakli bekleyen bir hastaya giderken böbreklerden birisi özel bir hastanede böbrek nakli bekleyen vatandaşa nakledilecek. Diğer böbrek için ise uygun alıcı aranıyor.

Çekirge Devlet Hastanesi yöneticisi Opr. Doktor Engin Paralı “hastamız 2 hafta önce hastanemize yattı bu sürede yaptığımız tüm müdahalelere rağmen hastanın bugün beyin ölümü gerçekleşti. Onun üzerine organ nakli çalışmalarına başladık, ailesinin engin gönüllülüğü sayesinde organlar bağışlanacak." dedi.
Çekirge Devlet Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü ve Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Timur Didinen hastanın beyin kanaması sonucu beyin ölümünün gerçekleştiğini aktararak, "Ardından ailesiyle görüştük. Onlar da diğer aileler gibi organ bağışını kabul ettiler. Hastanın karaciğeri ve iki böbreği alınacak. Bu organlar da yeni sahiplerine takılıp onlar da yeni hayatlarına kavuşacaklar." açıklamasında bulundu. 

Yusuf Ali Arslan
 


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