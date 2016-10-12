Terör örgütü DAEŞ’ın hedefleri, TSK tarafından sınırda konuşlu bulunan fırtına obüsleri, tank birlikleri, çok namlulu roketatarlar (CNRA) tarafından ateş altına alınıyor. Muhalif unsurlardan oluşan dört Özel Görev Kuvvet Grubu, karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Azez'in doğusunda yer alan DEAŞ’ın Kafrah, Suran, İhtimalat ile Duvaybi’yi kuşattı. Keşif ve gözetleme birlikleri, savaş uçakları ile insansız hava araçlarından gelen koordinatlar üzerine TSK tarafından sınırda konuşlu bulunan fırtına obüsleri, tank birlikleri, çok namlulu roketatarlar (CNRA) ile DAEŞ hedefleri vuruldu. TSK yoğun şekilde terör örgütü DAEŞ’i vurmayı sürdürüyor.



Mehmet Ali Dağ

