ÖSYM 2018 yılı sınav takvimini açıkladı

ÖSYM'den yapılan duyuruda, 2018 yılında uygulanacak olan sınavlara ilişkin ‘2018 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi’ne ÖSYM’nin internet adresinden erişebileceği bildirildi. Buna göre, 23 Haziran 2018 tarihinde uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavının 1. oturumu (TYT) ve 24 Haziran 2018'de uygulanacak 2. oturum ve YKS Yabancı Dil Oturumu için başvurular 1 Mart-21 Mart tarihleri arasında alınacak. Sınav sonuçları 31 Temmuz 2018 tarihinde açıklanacak.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz’da düzenlenecek. Adaylar bu sınav için 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Sonuçlar 31 Ağustos tarihinde açıklanacak. KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos’ta düzenlenecek. Bu sınavlar için başvurular 10-21 Mayıs tarihlerinde alınacak. Sonuçlar ise 31 Ağustos'ta açıklanacak. Ortaöğretim KPSS 7 Ekim 2018 tarihinde düzenlenecek. Sınav için başvurular 3-19 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar ise 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak.

‘2018 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi’ne ÖSYM'nin internet adresinden erişilebilecek.



Pelin Üzek Kılıç

