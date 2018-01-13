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Otel inşaatında boya yaparken beton zemine düşen işçi öldü

KKTC'nin Girne kentinde bir otelin inşaatında boya yaparken dengesini kaybederek beton zemine düşen işçi hayatını kaybetti.

Otel inşaatında boya yaparken beton zemine düşen işçi öldü

13 Ocak 2018 22:11
Otel inşaatında boya yaparken beton zemine düşen işçi öldü - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Girne Karaoğlanoğlu bölgesinde yapımı süren bir otel inşaatında boya yapan işçi Musa Düşkün, dengesini kaybederek beton zemine kafa üstü düştü. İşçi olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Düşkün’ün cenazesi yapılacak otopsinin ardından memleketi Hatay’a gönderilecek. 

Öte yandan, daha öncen de kaçak işçi çalıştırıldığı tespit edilen otelin defalarca KKTC Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından uyarıldı öğrenildi. Yetkililer tarafından otelin inşaat çalışmaları durduruldu.
KKTC polisinin kazayla ilgili çok yönlü soruşturması devam ediyor. 

Emir Abdurrahman Bulut
 

 

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