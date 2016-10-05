Kaza, saat 09.00 sıralarında TEM otoyolu İstanbul istikameti Orhanlı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Namet Öz’ün kullandığı 34 YL 125 plakalı mazot yüklü tanker seyir halindeki bir kamyonetin sıkıştırması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyerleri aşarak yoldan çıkan kamyon yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra devrilerek yan yattı. Mazot yüklü araç kaza nedeniyle alev aldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, yangının büyümesini önledi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olay yerinde ekiplerin çalışmalarını izleyen bir vatandaş, “Kaza nasıl oldu bilmiyorum. Şoför burada yok ama şoförün durumu iyi. Kamyon mazot yüklü. Kamyon petrol ofisinin dolum yerinden geliyordu. Hiçbir sıkıntı yok” dedi.



Cenk İşver

