Otomobil kafeye daldı: 1'i ağır 3 yaralı

Olay, Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Türkmenbaşı Bulvarı'ndaki bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 01 EVU 52 plakalı otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek çok sayıda vatandaşın bulunduğu kafeye daldı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza anları güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.