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Otomobil kaygan zeminde takla attı: 2 yaralı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde meydana gelen kazada, ıslak zeminde direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Otomobil kaygan zeminde takla attı: 2 yaralı

07 Aralık 2016 20:18

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde D-605 Karayolu Kandıra istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, İzmit istikametinden Kandıra istikametine doğru seyreden İsmail Haşhaş idaresindeki 67 LA 992 plakalı otomobil, yağmurdan dolayı kaygan olan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kaza sonrası trafikte seyir halinde olan diğer vatandaşlar hemen jandarma, itfaiye ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine hemen kaza yerine gelen jandarma ekipleri trafikte güvenliği sağlarken, 112 acil servis ekipleri ise aracın içerisinde bulunan ve yaralanan sürücü İsmail Haşhaş’ın eşi Fatma Haşhaş ve torunu Yasemin Ecrin Haşhaş’a müdahale etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza nedeniyle yol kısa bir süre kontrollü olarak verilirken, jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı. 

Kaan Kızıl
 

Etiketler: kaygan zemin


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