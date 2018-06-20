Otomobil ve minibüs çarpıştı: 3’ü ağır 7 yaralı

Kaza, İmamoğlu ilçesi Alaybeyi yol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Davut P. yönetimindeki 80 KT 546 plakalı minibüs ile Alper Çetin yönetimindeki 07 MSG 89 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Çetin yönetimindeki otomobil takla attı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye CANKUR ekipleri her iki araçta sıkışan vatandaşları kurtardı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken 3 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Süleyman Cenk İdaye

