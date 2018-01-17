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Otomobille servis aracı çarpıştı: 9 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile servis aracının çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Otomobille servis aracı çarpıştı: 9 yaralı

17 Ocak 2018 19:18

Merkezden aldığı işçileri İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren mobilya ve orman ürünleri fabrikasına götürmek üzere yola çıkan Gürsel Öztürk (54) idaresindeki 16 S 6115 plakalı servis aracı, Mobilya Sanayi Caddesi üzerinde seyir halindeyken ara sokaktan caddeye çıkan 30 yaşındaki Can Şıklar yönetimindeki 06 AFC 440 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan servis aracı taklalar atarak yağmur suyu kanalına düştü. Hurdaya dönen servis aracında sürücü Gürsel Öztürk ile servis aracında bulunan fabrika işçileri Halil Tuna Beşli (36), İsmail Delen (48), Mehmet Ali Özbakır (29), Kani Tekin (36), Teoman İçci (48), Vedat Sayılgan (38) ve otomobil sürücü Can Şıklar yaralandı.

9 yaralının imdadına çevredeki fabrikaların işçileri yetişirken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılardan 8’i ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, bir yaralı ise Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise bir fabrikanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Salih Bakıcı
 

 

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