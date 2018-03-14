ÖZET İZLE: Beşiktaş 1-3 Bayern Münih Maçı Özeti ve Golleri İzle |Beşiktaş Bayern Münih Maçı Kaç Kaç |BJK BAYERN

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Beşiktaş, Bayern Münih'i konuk etti. İlk karşılaşması 5-0 Bayern üstünlüğüyle sona eren eşleşmede Bayern Münih büyük bir avantajla sahaya çıktı ve karşılaşmayı 3-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı. UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş mücadelesinde Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Bayern Münih’e 3-1’lik skor ile mağlup olarak, Avrupa kupalarına veda etti. Peki Beşiktaş Bayern Münih maçı özeti golleri izle ve skoru kaç kaç bitti? Bayern Münih'i konuk eden Beşiktaş, İlk karşılaşmada 5-0 mağlup ayrılmıştı. Vodafone Park'ta ev sahipliği yapan Beşiktaş, Bayern Münih'e 3-1 mağlup oldu. Beşiktaş bu sonuçla şampiyonlar liginden elenmiş oldu.Peki Beşiktaş Bayern Münih geniş özeti ve gollerini nereden izleyebiliriz? Beşiktaş Bayern Münih maçı golleri... Beşiktaş Bayern Münih maçı özeti... İşte tüm detaylar...

BEŞİKTAŞ 1 - 3 BAYERN MÜNİH

BEŞİKTAŞ BAYERN MÜNİH MAÇI ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

BEŞİKTAŞ- BAYERN MAÇINDAN DAKİKALAR

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada Alaba’nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Tolga’dan döndü. Dönen topa kale önünde Rafinha'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

18. dakikada sağ kanattan Müller’in içeri yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Thiago’nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

28. dakikada sol taraftan Alaba’nın kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinde Hummels’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

38. dakikada sağ taraftan Rafinha’nın kullandığı köşe vuruşunda kale önünde topla buluşan Boateng’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

44. dakikada Lens'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Gökhan Gönül'ün yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Hummels'e çarparak kornere gitti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada sağ kanattan Müller’in yaptığı ortada kale önünde Tolga müdahale etti. Tolga’nın dokunuşuyla Gökhan Gönül’e çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2

56. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Ribery’nin içeri çevirdiği topa Caner’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak Rodriguez'in önünde kaldı. Kaleci Tolga ile karşı karşıya kalan Rodriguez'in vuruşunda meşin yuvarlak Tolga'da kaldı.

59. dakikada Gökhan Gönül’ün pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Love’ın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

61. dakikada sol taraftan Oğuzhan’ın pasında ön direkte topla buluşan Mustafa’nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.

84. dakikada sol kanattan Alaba’nın ceza sahasına ortasında top Necip’e çarparak yükseklik kazandı. Yükselen meşin yuvarlağı arka direkte boş pozisyonda Wagner göğsüyle ağlara gönderdi. 1-3

87. dakikada Caner’in ceza sahası dışı sol çaprazdan ortaladığı topa kale önünde Talisca’nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ulreich’te kaldı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Michael Oliver xxx, Stuart Burt xx, Simon Bennett xx

Beşiktaş: Tolga xx, Gökhan Gönül xx, Medel xxx, Necip xx, Caner xx, Tolgay xx (Atiba dk. 60 xx), Oğuzhan xx, Quaresma xx, Lens xx (Talisca dk. 60 xx), Mustafa xx, Love xx (Babel dk. 75 x)

Yedekler: Fabri, Adriano, Negredo, Fatih

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Bayern Münih: Ulreich xx, Rafinha xx, Boateng xx, Hummels xx, Alaba xx, Vidal xx, Javi Martinez xx, Thiago xxx (Rodriguez dk. 35 xx), Müller xx, Lewandowski xx (Wagner dk. 68 x), Ribery xx

Yedekler: Starke, Süle, Rodriguez, Bernat, Rudy, Kimmich

Teknik Direktör: Jupp Heynckes

Goller: Thiago (dk. 18), Gökhan Gönül (dk. 46 k.k.), Wagner (dk. 84) (Bayern Münih), Love (dk. 59) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Hummels, Boateng, Rafinha (Bayern Münih) Atiba, Oğuzhan (Beşiktaş)

Bayernli futbolcular tribünleri alkışladı

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Beşiktaş, Bayern Münih'e sahasında 3-1 mağlup olurken, Bayernli futbolcular maç sonunda Beşiktaş tribünlerini alkışladı.

Bayern Münih karşısında 3-1 mağlup olmasına karşın özellikle ikinci yarıda oynadığı futbolla taraftarlarını memnun eden Beşiktaş'ta, 90 dakika boyunca susmadan takımlarını destekleyen tribünler Bayern cephesinden de alkış aldı. Mücadelenin bitmesiyle birlikte Bayern Münih'in kaptanı Thomas Müller başta olmak üzere Alman ekibinin oyuncuları tribünlere giderek taraftarları alkışları. Siyah-beyazlılar maç bitiminin ardından bütün takımı tribünlere çağırarak Ricardo Quaresma'ya 3'lü çektirdi. 3'lünün ardından stat hoparlörlerinden müzik açılması üzerine taraftarlar tepki göstererek müziği sustururken, Teknik Direktör Şenol Güneş'i tribünlere davet etti. Tecrübeli teknik adam soyunma odasından geri dönerek tribünleri selamladı. Siyah-beyazlılar Güneş lehine uzun süre "Bu taraftar seninle gurur duyuyor" tezahüratları yaptı.

Vodafone Park’taki ilk mağlubiyet

Yeni stadı Vodafone Park’ta çıktığı 9 Avrupa kupası maçında da yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş’ın bu serisi Bayern Münih karşısında son buldu. Siyah-beyazlılar, Vodafone Park’ta Avrupa Arenası’ndaki ilk yenilgisini aldı.

Vodafone Park’ta son 2 sezonda boy gösterdiği 9 Avrupa kupası mücadelesinde 5 beraberlik ve 4 galibiyet elde ederek rakiplerine hiç mağlup olmayan Beşiktaş’ın bu serisi, Bayern Münih karşısında son buldu. 18. dakikada Thiago Alcantara, 46. dakikada Gökhan Gönül’ün kendi kalesine attığı gol ve 84. dakikada Sandro Wagner’in attığı gollerle rakibine 3-1 mağlup olan siyah-beyazlıların, Vodafone Park’taki 10. mücadelesinde yenilgiyle tanıştı. Beşiktaş’ın tek sayısını 59. dakikada Vagner Love kaydederken, bu gol Kara Kartal için yeterli olmadı.

12 maç aradan sonra kaybetti

Vodafone Park’ta Avrupa maçlarındaki ilk yenilgisini alan Beşiktaş, toplamda ise iç sahada 12 maç aradan sonra mağlup oldu. 2015-2016 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’nde Sporting Lizbon ve Lokomotiv Moskova ile Olimpiyat Stadı’nda oynanan maçlarda berabere kalan siyah-beyazlılar, Skenderbeu’yu ise 2-0’lık sonuçla mağlup etmeyi başardı. 2016-2017 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Beşiktaş, taraftarı önünde oynadığı Dinamo Kiev, Napoli ve Benfica maçlarından beraberlikle ayrıldı. Grubu 3. sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam eden siyah-beyazlılar, Olympiakos, Hapoel Beer Sheva ve Lyon karşısında ise galibiyete uzanmayı başardı. Bu sezon da Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Beşiktaş, grup maçlarında Monaco ve Porto ile berabere kalırken, Alman ekibi Leipzig’i 2-0’la geçmeyi başardı ve grubu lider bitirerek bir üst tura yükseldi. Bir sonraki turda Şampiyonlar Ligi’nin favorileri arasında gösterilen Bayern Münih’le eşleşen Beşiktaş, deplasmandaki maçı 5-0 kaybederken, taraftarı önünde ise 3-1 mağlup olarak 12 maç aradan sonra Avrupa Kupaları’ndaki ilk yenilgisini aldı. Bu sonuç, Beşiktaş’ın Vodafone Park’ta aldığı ilk Avrupa yenilgisi olarak da dikkat çekti.

Jupp Heynckes: “Atmosferi heyecanla bekliyoruz”





Bayern’e ilk golü Love attı!

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Bayern Münih’i ağırlayan Beşiktaş, rakibiyle karşılaştığı 4. karşılaşmada ilk kez gol sevinci yaşadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş mücadelesinde Beşiktaş, Bayern Münih’i ağırlarken, siyah-beyazlılar Alman rakibi karşısında ilk kez gol sevinci yaşadı. 1997-1998 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup maçlarında rakibine hem Almanya’da hem de İstanbul’da 2-0’lık sonuçlarla kaybeden Beşiktaş, bu sezon da Almanya’daki ilk karşılaşmadan 5-0’lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Geride kalan 3 maçta Alman ekibine karşı gol bulamayan Beşiktaş, sahasında oynadığı mücadelenin 59. dakikada bu seriyi kırdı ve Bayern Münih filelerini havalandırdı. Kara Kartal’ın golünü Brezilyalı golcü Vagner Love kaydetti.

“Sabit bir 11’im yok”

İstanbul’a 20 üst düzey oyuncuyla geldiklerini sözlerine ekleyen Heynckes, “Bu oyuncuların kadromuzda olmasının bir sebebi var. Bundesliga maçından bir diğerine 6 farklı oyuncu kullandım. O zaman da aynı şeyi söyledim. Tüm oyuncularıma aynı seviyede güveniyorum. Benim için sabit bir 11 yoktur. Bu durum rakibe göre de değişir. Takım içinde defansif ve ofansif olarak iyi bir denge sağlamaya çalışıyorum. Bu durum yarın için de söz konusu olacaktır” dedi. Takımda sarı kart sınırında 3 oyuncunun olmasıyla ilgili sorulan soruyu da yanıtlayan başarılı hoca, “Ciddi bir şekilde oyuncularımı uyardım. 2013 yılında Barcelona’da 2. maçı oynarken, 5 oyuncumuz sarı kart sınırındaydı ve hiçbirisi o maçta kart görmeyip finalde oynayabildi. Oyuncular disiplinli oynadığı zaman, herhangi bir provokasyona mahal vermedikleri zaman kart görmüyorlar. Kimseyi sarı kart riskine karşın yedek bırakmayacağım ve sahaya süreceğim” şeklinde konuştu.

“Takımıyla nefes alan bir taraftar göreceğimize inanıyorum”

Vodafone Park’ın atmosferi hakkında da konuşan deneyimli çalıştırıcı, “Genel olarak bu konuda çok net bir fikrim var. Futbol dünyasındakiler için çok iyi bir atmosferde futbol oynamak çok önemlidir. Taraftar bu oyunun en önemli parçasıdır. Ben çok büyük maçlarda sahaya çıktım. Napoli deplasmanında müthiş bir atmosfer vardı. İnanıyorum ki yarın takımıyla nefes alan bir taraftar olacaktır. Bunun müthiş bir şey olduğunu düşünüyorum çünkü futbol budur. Taraftar olmadığı zaman yüksek gürültülü şekilde duygusuz bir futbol ortaya çıkar. Biz de güzel atmosferi sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi. 5-0’lık sonuç nedeniyle rehavete girmemeleri gerektiğini de söyleyen Jupp Heynckes, “Takımımızda birçok tecrübeli oyuncu var ve sadece uluslararası arenada değil, kendi milli takımlarıyla da çok önemli maçlara çıkmış oyuncular var. 5-0’lık sonuç çok önemli bir avantaj gibi görünse de oyuncularım yüksek konsantrasyonla sahaya çıkmalı. Her zaman hazır olmalılar ve ilk maçta alınan sonucu düşünmemeliler. Takımım da bu seviyede oyunculara sahip ve hazırlar” ifadelerini kullandı.

“Rekorlar beni ilgilendirmiyor”

Takımdaki bazı isimlerle ilgili henüz karar vermediğini söyleyen tecrübeli hoca, “Bazı pozisyondaki oyuncularla ilgili henüz son kararımı vermedim. James’in de 3 hafta sakatlıktan dolayı oynamadığını düşünecek olursak, benim de tedbirli davrandığımı düşünecek olursak, onun da bir opsiyonu olduğunu söyleyebiliriz. Ama bunun kararını yarın vereceğim. Robben’in eğer yarın oynamasının gerektiğini düşünseydim oynayabilirdi. Bir kas sakatlığından bahsediyoruz ve bunun tekrar nüksetmesini istemiyorum. Bazı ağrıları var. Doktorla ve Robben’le konuştum ve Münih’te kalmasını istedim” dedi. Bu maçın kazanılması durumunda Şampiyonlar Ligi’nde üst üste 11 galibiyet alan tek teknik adam olacağı sorulan Heynckes, “Aktif teknik direktörler olarak medyaya göre daha farklı bakıyoruz istatistiklere. Futbolculuk dönemimde bu rekorlar çok fazla konuşulmazdı. Bundesliga’da da ilk çıktığım 11 maçta gol atmışım ama bunu Lewandowski 11 maçta üst üste gol atınca çıkan haberlerden öğrendim. Benim için en önemlisi iyi sonuçlara imza atmak” diyerek sözlerini tamamladı.

Şenol Güneş: “İddiamızın eksildiğini söylemek ağır geliyor”

Bayern Münih ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçından önce Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş basın toplantısında soruları yanıtlamıştı. Bayern Münih karşısına ilk maçtaki 5-0'lık mağlubiyetten bağımsız olarak çıkacaklarını söyleyen Şenol Güneş, “Orada da konuştuğumuz gibi aldığımız kötü skor, ikinci maçtaki hedefimizi bir alt seviyeye düşürdü. Güçlü bir takımla oynayacağız. Beklentimiz turu geçebilmekti. En kötü heyecanlı 2 maç oynamaktı ancak olmadı. İlk maçta gördüğümüz kırmızı kart ve ilk yarının sonunda yediğimiz golle böyle bir sonuç oluştu. Güzel futbol oynamak istiyoruz. Pepe, Vida ve Tosic forma giyemeyecek bu maçta. Son maçta sakatlanan oyuncularımız da vardı ve antrenmanın ardından kadro için karar vereceğiz” dedi.

Talisca yorumu

Talisca’nın Brezilya Milli Takımı’na gitmesiyle ilgili olarak da konuşan Güneş, “Teknik adamların bizimle paylaşmak istediği konuları biz paylaşırız. Onlarla ilgili bilgi almak isteyen Milli Takım hocalarına gerekli bilgiyi veririz. İzlemeye geldiklerinde Talisca cezalıydı ve oynayamadı. Ancak geçmiş dönemlerle ilgili olarak da görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye’deki Brezilyalı oyuncular ve Talisca’yla ilgili konuştuk. Talisca’nın yeteneğini ve karakterini göstermesi Brezilya Milli Takımı’na gitmesini sağladı. Sadece onun için değil, diğer oyuncular için de geçerli bu. Oyuncular için form durumu değişkenlik gösterebiliyor. Umarım Dünya Kupası’ndaki yerini de alır” ifadelerini kullandı.

“Savunmada eksik var ama sonuçta sahaya eksik çıkmayacağız”

Her karşılaşmada amaçlarının iyi futbol ortaya koymak olduğunu sözlerine ekleyen Şenol Güneş, “Biz her maça güzel futbol, izleyenlerin keyif alacağı futbol için sahaya çıkıyoruz. İlk maçta biraz daha savunmayla kontrayla çıkmayı düşünüyorduk ama kırmızı kart sonrası oyun koptu. Daha da önemlisi dünya çapında, Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak isteyen bir takıma karşı kendi gücümüzü göreceğimiz bir maç olacaktır” dedi.

Savunma sıkıntısı

Savunmada sıkıntıların olduğunu söyleyen Güneş, “Savunmada bir problem olacaktır. Tosic’in ön adale grubunda bir sıkıntısı var. Caner ve Adriano’nun da sakatlıkları var ama onların durumuna bir bakacağız. Ancak Pepe, Vida ve Tosic kesin olarak olmayacak. Tosic bu maçta oynarsa, hafta sonunda oynamama ihtimali olabilir. Cumaya kadar toparlayabilir. Pepe dün koşu yaptı. Perşembe günü ayakkabı giyerse, ne olur bilmiyoruz. Vida cezalı. Forvette sayısal olarak fazla oyuncumuz var ama defansta yok. Medel var elimizde ama diğer isme bakacağız. Sonuçta sahaya eksik çıkmayacağız” açıklamasını yaptı.

“Taraftarın güvenini sarsmak istemiyoruz”

İlk maçta alınan sonuçtan dolayı üzgün olduklarını ifade eden Şenol Güneş, “Böyle bir maçtan önce iddiamızın eksildiğini düşünmek ve söylemek ağır geliyor. İlk maçta 1-0 olsaydı farklı bir heyecan olabilirdi. Biz skora bakmadan kendi oyunumuzla kazanmaya çalışacağız. Kazanamayıp berabere kaldığımız ya da kaybettiğimiz durumda, iyi oynarsak, bu da bir verimdir. Taraftarların tabii ki heyecanı ve güveni var. Bu güveni sarsmamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bir de bunun ligi var. Çoğu saha dışı spekülasyonlarından sıyrılarak yolumuza devam etmek istiyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

