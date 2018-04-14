ÖZET İZLE: Kasımpaşa 2-0 Karabükspor Maçı Özeti ve Golleri İzle | Kasımpaşa Karabükspor kaç kaç bitti?

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Kasımpaşa sahasında karşılaştığı Kardemir Karabükspor’u 2-0 mağlup etti.
Kasımpaşa Karabük Maçı Özeti ve Golleri İzle
Maçtan dakikalar
17. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan İbanez’in yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta çıktı.
40. dakikada ceza sahası dışından Mensah’ın kullandığı serbest vuruşta top üstten dışarı gitti.
55. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından İlhan Depe’nin içeri çevirdiği topa kale önünde Trezeguet’nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
58. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan İlhan’ın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Çağlar’da kaldı.
64. dakikada Diagne’nin ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Çağlar’da kaldı.
66. dakikada Kardemir Karabükspor savunmasının hatası sonucu ceza sahası içi sağ çaprazında Diagne topla buluştu. Diagne’nin kaleciyle karşı karşıya kalarak son çizgiden yaptığı ortada arka direkte Mensah, röveşata ile meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0
Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Baki Tuncay Akkın xx, Murat Ergin Gözütok xx
Kasımpaşa: Eray xx, Popov xx, Veysel xx, Omeruo xx, Veigneau xx, Pavelka xx, Sadiku xx, Trezeguet xx, İlhan xxx (Murillo dk. 79 x), Mensah xxx, Diagne xxx (Etoundi dk. 86 ?)
Yedekler: Burak, Eduok, Ben Youssef, Hasan Bilal, Ahmed, Onur, Hakan, Burak
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Kardemir Karabükspor: Çağlar xx, Hakan xx, Kravchenko xx (Talha dk. 74 x), Özgür xx, İbanez xx, Skulasson xx, Murat Akın xx, Stahl xx (Kage dk. 61 x), Biliznichenkko xx, Cem xx (Osman dk. 61 x), Yusuf Akbulut xx
Yedekler: Rybka, Traore, Ahmet Karadayı, Ergin, Alican, İshak, Leandro
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Goller: Trezeguet (dk. 55), Mensah (dk. 66) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Kravchenko, Hakan Arslantaş (Kardemir Karabükspor), Diagne (Kasımpaşa)
Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu