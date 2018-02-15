ÖZET İZLE: Real Madrid 3-1 PSG Maç Özeti ve Golleri İzle|Real Madrid PSG kaç kaç bitti?

Şampiyonlar Ligi ikinci turu ilk maçında İspanyol temsilcisi Real Madrid, Fransa'nın PSG takımını 3-1 mağlup etmeyi başardı. Real Madird 45' 83' ile Cristiano Ronaldo, 86' Marcelo ile golü bulurken, PSG'nin tek golünü ise 33' Adrien Rabiot kaydetti.

REAL MADRID NASIL TURLADI?

Şampiyonlar Ligi'ndeki ölüm grubunda Tottenham, Borussia Dortmund ve APOEL Nicosia'yla birlikte yer alan Real Madrid, topladığı 13 puanla grubunu Tottenham'ın ardından 2. sırada tamamladı. Bu sezon La Liga'da kötü günler geçiren ve lider Barcelona'nın 17 puan arkasında bulunan Madrid ekibinde Şampiyonlar Ligi'nde kazanmaktan başka ihtimal bulunmuyor. APOEL Nicosia ve Borussia Dortmund'u iki maçta da deviren İspanyol ekibi, Tottenham mücadelelerinde aldığı sonuçlarla ise hayal kırıklığı yaşattı. Evinde İngiltere ekibiyle 1-1 berabere kalan Real Madrid, deplasmandaki maçta rakibine 3-1'lik skor boyun eğdi.

PARIS SAINT GERMAIN 2. TURA NASIL YÜKSELDİ?

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Bayern Münih, Celtic ve Anderlecht ile mücadele eden PSG, 6 maç sonunda 15 puan topladı. Bayern Münih'in de 15 puan topladığı grupta Paris Saint Germain averajla liderlik koltuğuna oturdu.