ÖZET İZLE: Schalke 2-0 Galatasaray özet izle goller izle | Schalke - Galatasaray maçı KAÇ KAÇ?

Schalke – Galatasaray maçı geniş özeti ve golleri izle. Schalke - Galatasaray maçı KAÇ KAÇ? Schalke 04 – Galatasaray maçı geniş özeti ve golleri izle... Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. maçında Galatasaray, Schalke'ye konuk oldu. Alman ekibi, mücadeleyi 2-0 kazandı.

SCHALKE 2 - 0 GALATASARAY

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Fernando Muslera'nın elinden kaçırdığı topu ceza sahası sağ yan çizgisinden Guido Burgstaller ağlara gönderdi. 1-0

21. dakikada Breel Embolo'nun sağ kanattan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Amine Harit'in vuruşunda top dışarı gitti.

28. dakikada Belhanda'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Garry Rodrigues'in vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

38. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topu ceza yayı gerisinde önünde bulan Rudy'in vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

39. dakikada ceza yayında topla buluşan Rudy'in pasında sol kanattan topu kontrol eden Burgstaller'in vuruşunda kaleci Muslera topu çeldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada Guido Burgstaller'in sağ kanattan ceza sahasına pasında topla buluşan Mark Uth düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

86. dakikada soldan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içerisine hareketlenen Guido Burgstaller kafayla topu altıpasa indirdi. Breel Embolo'nun kafa vuruşunda Fernando Muslera tek hamlede topu kontrol etti.

90+1. dakikada kaleyi cepheden gören Selçuk İnan'ın uzak mesafeden sert şutunda top dışarı gitti.

Galatasaray'da Schalke 04 kadrosu belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu dördüncü haftasında yarın deplasmanda Schalke 04 ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Eren Derdiyok ve Fernando kadroda yer almadı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu dördüncü hafta maçında yarın deplasmanda Alman ekibi Schalke 04 ile karşılaşacak. İskoç hakem William Collum'un yöneteceği maç TSİ 23.00'te başlayacak. Bu zorlu mücadele öncesi sarı-kırmızılıların kamp kadrosu da belli oldu. Kadroda sakatlığı süren Emre Akbaba'nın yanı sıra Eren Derdiyok ve Fernando da yer almadı.

Galatasaray'ın Almanya yolculuğu öncesi kamp kadrosunda yer alan oyuncular şu şekilde:

"Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Garry Rodrigues, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Yunus Akgün, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli."

Avrupa'da 275. randevu

Galatasaray, Schalke karşılaşması ile Avrupa kupalarında 275. mücadelesine çıkacak. Sarı-kırmızılılar daha önce çıktığı 274 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 103 maçta rakiplerine mağlup olan Aslan, 72 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Söz konusu müsabakalarda Cim Bom rakip fileleri 373 kez havalandırırken, kalesinde ise 405 gol gördü.

Şampiyonlar Ligi'ndeki 108. maç

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi tarihinde bugüne kadar 107 kez sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar söz konusu müsabakalarda 28 kez sahadan galip ayrılırken, 52 kez rakiplerine mağlup oldu. 27 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Galatasaray, attığı 109 gole karşın kalesini 176 gole kapatamadı.

Schalke ile 4. resmi karşılaşma

Galatasaray ile Schalke bugüne kadar hepsi UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere resmi maçlarda üç kez rakip oldu. İki kez İstanbul'da oynanan müsabakalar 1-1 ve 0-0 berabere sona erdi. Almanya'daki karşılaşmayı ise sarı-kırmızılılar 3-2 kazanmasını bildi.