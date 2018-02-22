ÖZET İZLE: Sevilla 0-0 Manchester United Maç Özeti İzle | Sevilla Manchester United kaç kaç bitti?

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Sevilla ile Manchester United karşılaştı. Mücadele golsüz eşitlik ile sonlandı.Karşılaşmanın geniş özeti ve gollerine bu haberimiz aracılığı ile ulaşabilirsiniz. İşte maçın özetini izleme linki...

Manchester United'tan grup aşamasında muhteşem performans

Devler Ligi grup aşamasında A Grubunda yer alan Manchester United'ın rakipleri Basel, CSKA Moskova ve Benfica oldu. Bu grupta Manchester 6 maçta 5 galibiyet alarak 15 puan topladı ve grubu lider olarak tamamladı. United, rakip kalelere 12 gol atarken, kalesinde sadece 3 gol gördü.

İspanyol temsilcisi Sevilla ise E grubunda yer aldı ve Liverpool, Spartak Moskova ve Maribor ile mücadele etti. Grubu İngiliz ekibi Liverpool, 12 puanla lider tamamlarken, Sevilla topladığı 9 puan ile Spartak Moskova'nın önünde grununu ikinci sırada tamamladı ve son 16 turuna adını yazdırmayı başardı.