ÖZET İZLE | Sivasspor 0-0 Konyaspor özet İZLE | Sivasspor - Konyaspor KAÇ KAÇ?

Sivasspor- Konyaspor özet izle... Spor Toto Süper Lig`in 11. haftasında Sivasspor kendi sahasında Konyaspor`u konuk etti.
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Atiker Konyaspor ile golsüz berabere kaldı.
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Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada Jevtovic'in ara pasında defansın arkasına sarkan Ömer kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı direğin üstünden dışarı gönderdi.
12. dakikada Rybalka'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Kone'nin sol ayağıyla yaptığı vuruşta top direğin yanından auta çıktı.
21. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Ömer'in yerden şutunu kaleci Tolgahan ayaklarıyla kurtardı. Topu önünde bulan Fofana'nın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topu Uğur Çiftçi kafayla kornere gönderdi.
29. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ceza sahasına ortasında topa iyi yükselen Ziya'nın kafa vuruşunu kaleci Serkan son anda kurtardı. Dönen topu savunma taca gönderdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada sağ kanatta topla buluşan Douglas'ın pasında Hakan Arslan'ın ceza sahası önünden şutu kaleci Serkan'da kaldı.
62. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Milosevic'in kullandığı serbest vuruşu kaleci Tolgahan son anda kornere gönderdi.
66. dakikada Torje'ye üst üste yaptığı fauller sonrası hakem Ömer çift sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
77. dakikada Rybalka'nın sol kanattan ceza sahasına ortasında iyi yükselen Torje'nin kafa vuruşu kaleci Serkan'da kaldı.
Stat: 4 Eylül
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mustafa Dönmez, Murat Ergin Gözütok
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan, Uğur Çiftçi (Cyriac dk. 80 ?), Bjarsmyr, David Braz, Douglas, Medjani, Hakan Arslan, Rybalka (Erdoğan dk. 90 ?), Ziya, Robinho, Kone (Torje dk. 65)
Yedekler: Ali Şaşal, N'Dinga, Papp, İlker
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Atiker Konyaspor: Serkan, Ferhat, Diagne, Uğur Demirok, Skubic, Moke (Volkan dk. 72), Jevtovic, Milosevic, Ömer, Fofana (Vedat dk. 72), Yatabare (Jahovic dk. 84 ?)
Yedekler: Ertuğrul, Ali, Selim, Traore, Musa, Mücahit, Hadziahmetovic
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Kırmızı kart: Ömer (dk. 66) (Atiker Konyaspor)
Sarı kartlar: Douglas, Bjarsmyr (Demir Grup Sivasspor), Yatabare, Skubic (Atiker Konyaspor)