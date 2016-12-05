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Pamuk: 'Biz artık oynamıyoruz, yokuz'

Orduspor Kulübü Başkanı Yaşar Pamuk, kulübün maddi ve manevi anlamda zor günler geçirdiğini, Orduluların ise takımlarına sahip çıkması gerektiğini belirterek, “Ordu’nun takımları şayet Yaşar Pamuk ve yönetim kurulunun ise biz artık oynamıyoruz, yokuz. Eğer bu takımlar Orduluların takımlarıysa Ordulular gelsin sahip çıksın” dedi.


05 Aralık 2016 13:51

Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Orduspor'un Başkanı Yaşar Pamuk, kulübün içinde bulunduğu ekonomik durumlar hakkında basın toplantısı düzenledi. Orduspor Kulüp Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Başkan Pamuk, Orduspor'un yaptığı harcamalara açıklık getirdi. Futbol, basketbol ve voleybol takımlarına 1 Haziran’dan bu yana 1 milyon 215 bin TL harcama yaptıklarını ifade eden Pamuk, yapılan harcamalara karşı kulüp dışı 545 bin TL gelir elde ettiklerini, geri kalan 670 bin TL’yi ise yönetim kurulunun tamamladığını belirtti.

“Ordulular takımına sahip çıksın”

Kamuoyunda Orduspor Yönetim Kurulu'na ilişkin eleştiriler olduğunu ve maddi anlamda sıkıntılar yaşandığını aktaran Başkan Yaşar Pamuk, “Orduspor’un futbol, voleybol ve basketbol takımları şu ana kadar Ordu şehrinden en küçük bir destek alamadan, yönetim kurulu üyelerimizin desteği ve ekonomisiyle yaşatılmaya çalışılmaktadır. Bu Ordu’nun takımları şayet Yaşar Pamuk ve yönetim kurulunun ise biz artık oynamıyoruz. Yokuz. Eğer bu takımlar Orduluların takımlarıysa Ordulular gelsin sahip çıksınlar” diye konuştu. 

Doğan Arzık
ORDU


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