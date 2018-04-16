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Paris Saint-Germain şampiyonluğunu ilan etti

Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain, Monaco'yu 7-1 mağlup ederek bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Paris Saint-Germain şampiyonluğunu ilan etti

16 Nisan 2018 00:13

Paris Saint-Germain, en yakın takipçisi Monaco'yu 7-1'le geçtiği maçın sonunda puan farkını 17'ye yükseltti ve bitime beş hafta kala Fransa Ligue 1'de şampiyonluğunu ilan etti.

Mücadeleye hızlı başlayan Paris Saint-Germain 14. dakikada Lo Celso ile ilk golünü kaydederken, 17. dakikada Cavani, 20. dakikada Di Maria ve 27. dakikada Lo Celso ile art arda ağları sarstı. 38. dakikada Rony Lopes ile skor 4-1'e gelse de Paris Saint-Germain durmadı ve 58. dakikada Di Maria, 76. dakikada Falcao'nun kendi kalesine attığı gol ve 86. dakikada Draxler'in golü ile mücadeleden 7-1'lik farklı galibiyetle ayrıldı.  

 

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