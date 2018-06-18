Partilere göre milletvekili dağılımı nasıl belirlenecek

Bu hafta yapılacak olan seçimlerde her bir oyun diğer seçimlere nazaran daha önemli olduğuna dikkat çeken Girne Amerikan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ersoy Önder, önce ittifakların aldıkları oy oranına göre çıkaracakları milletvekilliklerinin belirlenmesi, sonrasında da partilerin hangi sayıda milletvekili çıkaracağının tespitinin yapılacağını belirtti.

Milletvekili dağılımı ittifakın aldığı oya bağlı

'Kanal T' Televizyonu'nda yayınlanan 'Hakan Yıldırım ile Başkent Kulisi' programına konuk olan Dr. Ersoy Önderseçimlerle ilgili şöyle konuştu: " Bu seçimde, her bir oy, diğer seçimlere nazaran çok daha önemli. Aynı oy oranı olmasına rağmen, ittifak oluşturulması ve oluşturulmaması durumlarında, farklı miktarlarda milletvekili kazanımları söz konusu olacak. Milletvekilleri önce ittifakların alacakları oy oranlarına bağlı olup, sonrasında partilerin kaç milletvekili sağlayacağı tespit edilecek.”

D'hondt Sistemi milletvekili sayısını belirleyecek

Milletvekili seçimleri için, dikkate değer iki ana husus olduğunu açıklayan Önder: “ Seçimlerde iki ana husus var bunlardan birincisi, ittifakların oluşması sebebiyle, milletvekili sayısında değişmeler olabilir. İkincisi ise sadece ittifaklara verilen oyların oy adıyla geçerli olmasıdır. Bu seçimde, milletvekili seçimi için, ittifak alanı; ittifak unvanı bölümü ile aralarındaki boşluk dahil, ittifak yapan siyasi partilerin sütunlarının tamamını ifade eder.

İttifak alanı içerisinde, evet mührünün hem bir siyasi partiye ayrılan alanı, hem de ittifak unvanı bölümüne, ittifak unvanı bölümünü karşılayacak şekilde basılması halinde, oy pusulaları geçerli kabul edilip, sayım döküm cetvelinde, o siyasi partinin cetveldeki sütununa işaretlenecek. Bu haller dışında, yalnız ittifak alanı içerisine evet mührünün basıldığı her durumda, bu oy pusulaları da geçerli kabul edilir ve sayım döküm cetvelinde, ittifakın ortak oyları sütununa; rakamlar birden başlamak üzere, sırasına göre çizilmek suretiyle, ayrı ayrı işaretlenecek. Böylece, ittifakın ortak oyları partilere dağıtılmış olup, sonrasında D'hondt Sistemi'ne göre, önce ittifakların sonra da partilerin çıkarttıkları milletvekilleri sayısı belirlenecek" diye konuştu.

D'hnot sistemi nasıl uygulanır?

Yurt düzeyinde (yurt içi + yurt dışı) geçerli oyların yüzde 10'unu geçemeyen siyasi partiler ve ittifakların milletvekili çıkaramayacağını, ancak ittifak içindeki partilerin baraj sorununun olmadığını vurgulayan GAÜ Öğretim Üyesi Dr. Ersoy Önder D'hondt Sistemi'ne ilişkin şunları konuştu: ''Türkiye'de uygulanan sistem D'hondt sistemidir. Bu sisteme göre alınan oylar sırasıyla 1, 2 ve 3… diye bölünmekte ve büyükten küçüğe sıralama şeklinde, hangi partinin kaç milletvekili çıkardığı bulunmaktadır. Bu sebeple, ittifakların olmadığı durumda; aynı oy oranlarıyla partilerin çıkardıkları milletvekili sayısı değişir.”