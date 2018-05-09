Paylaşımlı servis yolculuğu artarak devam ediyor

Turex Turizm A.Ş. ile yatırım ortaklığında hayata geçirilen paylaşımlı servis yolculuğu uygulaması Ring Servis, kapsam ağını 17 araçla genişletti. Ring Servis Genel Müdürü Hakan Yaralı, uygulamanın geldiği son noktayı, sağladığı avantajları ve gelecek planları hakkında bilgi verdi.

Ring Servis’i kişiye özel personel servis hizmeti olarak tanımlayan Yaralı, “Şirketinden servis hizmeti alamayan çalışanlara bu hizmeti veriyoruz. Ring Servis mobil uygulamasıyla kişi adres bilgilerini girerek servis talebinde bulunuyor. Sonrasında biz bu talepleri birleştirip aynı yerde oturan ve aynı yerde çalışan kişilere bir personel servisiyle hizmet vermeye başlıyoruz” dedi.

Bu uygulamanın şirketler için de büyük avantajlarının bulunduğunu aktaran Yaralı, “Şirketler bu hizmeti bizden aldıklarında çalışanlarının yol ücretlerini brütlendirmeden avantaj sağlıyorlar. Uygulamanın bunlarında dışında diğer bir avantajı da işine kendi aracıyla giden kişiler için. Bu uygulamayı kullanan araç sahipleri yol ve yakıt masraflarından kurtulmuş oluyor. Uygulama bu yönüyle hem maliyetten kurtarıyor hem de trafiğe çıkan araç sayısını azaltıyor. Bunun yanında araçlardan çevreye salınan gazları da bir derece düşürmüş oluyoruz” şeklinde konuştu.

“Şuan yaklaşık 17 araçla hizmet veriyoruz”

Uygulamanın yaklaşık 5 aylık bir süre önce hayata geçirildiğini ve şu anda ciddi sayıda talep almaya başladıklarını kaydeden Yaralı, “Bu talepleri birleştirmek bizim için önemli. Ne kadar talep gelirse o kadar çok hizmet vermeye başlıyoruz. Ring Servis bu taleplerin birleşiminden ortaya çıkan bir hizmet. Şuan yaklaşık 17 araçla hizmet veriyoruz. Yakında İstanbul’da ana arterlerden bu servisleri hareketlendirmeye başlayacağız” ifadelerini kullandı.

Uygulamanın İstanbul’un trafik sorununa da olumlu şekilde yansıma yapacağını öne süren Yaralı, “İstanbul’un en büyük problemlerinden biri trafiktir. Bunun için Ring Servis çok önemli bir anahtar ve çözüm. Trafikten bu kadar aracın kalkması her 16 aracın yerine bir personel servis aracının yer alması rahatlama sağlayacak. Bir kişi minimum aylık bir paket olmak zorunda.Bu hizmet mesafeye göre ayarlanıyor. Kişi, gideceği ve hareket edeceği noktayı işaretlediği zaman algoritmamız talep edilen gün sayısına göre bir ücretlendirme yapıyor. Ortalama aylık 300 TL’den başlayan İstanbul’daki uzak yerleri hesaba kattığımızda 400-450 TL’ye çıkan bir hizmet” diye konuştu.