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Penta'dan enflasyonla topyekün mücadeleye tam destek

Penta'dan enflasyonla topyekün mücadeleye tam destek
Penta'dan enflasyonla topyekün mücadeleye tam destek

“Banyo ve Mutfak Armatürleri-Aksesuarları” alanında teknolojiyi yakından takip eden ve inovatif ürünler geliştirerek 2001 yılından beri büyük başarılara imza atmış Penta Banyo, Türkiye’nin enflasyonla mücadelesinde başarıya ulaşması için kamu öncülüğünde başlatılan toplu harekete tam destek verdi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen Penta Banyo'nun Yönetim Kurulu Başkanı Nizamülmülk Güneş; Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'na gönüllü destek vereceklerini ve Penta Banyo'nun tüm banyo, mutfak armatürleri ve aksesuarlarında, asgari yüzde 10 indirim uygulanacağını bildirdi.

Nizamülmülk Güneş; “Penta Banyo olarak ülkemizin içinde bulunduğu zor günleri bertaraf etmek adına başlatılan bu organizasyona destek vermekten ötürü gurur duyuyoruz. Bakanlığımız tarafından Enflasyon ile Topyekûn Mücadele kapsamında başlatılan, başta perakende sektörü olmak üzere özel sektörün de katılımda bulunduğu, milli dayanışmayı arttıracak bu girişimi markamızla destekliyoruz” şeklinde açıkladı.

  

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