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Petrol çalarken boru hattını patlattılar

Osmaniye'de Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi'ne (BOTAŞ) ait Irak -Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nı delip vana yuvasını açmaya çalışan hırsızlar olay yerinden kaçınca, tonlarca ham petrol ekili tarlalara ve dere yatağına aktı.

Petrol çalarken boru hattını patlattılar

23 Nisan 2018 14:52

Merkeze bağlı Aslanlı Mahallesi'nden geçen boru hattından ham petrol çalmak için vana yuvasını açmak isteyen hırsızlar, vatandaşlar tarafından fark edildi. Paniğe kapılan hırsızlar olay yerinden kaçınca, tonlarca ham petrol ekili tarlalara ve dere yatağına aktı. 

Durumun bildirilmesi üzerine güvenlik önlemi alan polis ekipleri, BOTAŞ yetkililerine haber verdi. Bölgede yapılan incelemede, iki adet akü, matkap, vana, kürek ve kazma ele geçirildi.
Boru hattından boşalan akaryakıt, ekinlerin haricinde bazı canlılara da zarar verirken, teknik ekipler tarafından yapılan çalışma sonrasında, boru hattı üzerinde açılan delik kapatıldı. Polis hırsızlık olayını gerçekleştirmek isteyen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

Bölgede çiftçilikle uğraşan Mehmet Çelik ise daha önce iki defa daha boru hattından hırsızlık olayının meydana geldiğini, boşa akan petrolün uzun yıllar toprakta verim kaybına neden olduğunu söyledi.  

 

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