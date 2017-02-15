Fransız PSA Peugeot Citroen tarafından yapılan açıklamada, Amerikan General Motors'a (GM) ait olan Opel'i satın almak için incelemelerde bulundukları kaydedildi.

PSA Holding'in sözcüsü, şirketinin GM ile beş yıldır işbirliği yaptığını ve şimdiye kadar çeşitli ortak projeler geliştirdiklerini söyledi. Alman medyası satışla ilgili olarak yayınladığı haberlerde, Fransız firmanın Opel'i devralmak amacıyla görüşmeler başlattığını ve satışın birkaç hafta içinde tamamlanabileceğini yazdı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de satış işinin bir an önce gerçekleşmesini istedi. Opel 2016 yılında 1 milyon otomobil satışı gerçekleştirdi.

Mehmet Koca

