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Pınar Karşıyaka’ya ABD’li oyun kurucu

Spor Toto Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, ABD’li oyuncu Mike Green ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Pınar Karşıyakaya ABDli oyun kurucu

15 Aralık 2016 14:37

Pınar Karşıyaka, son olarak Best Balıkesir’de forma giyen 1985 doğumlu Mike Green ile anlaştı. ABD’li oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Pınar Karşıyaka, önemli bir oyuncuyu kadrosuna katmış oldu.

Kariyerinde Antalya Büyükşehir Belediye, Liege Basket, Bennet Cantu, Paris Levallois, Sigma Barcellona, Khimki, Umana Venezia takımlarında ter döken Green’in takıma büyük katkı sağlayacağını belirten Basketbol Şube Başkanı Turgay Büyükkarcı, “Oyun kurucu mevkisi için arayışlarımıza Mike Green’i transfer ederek son verdik. Green’e Pınar Karşıyaka ailesi olarak hoş geldin diyor, başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz” dedi.

Ali Gözeten 

Etiketler: Mike Green, Pınar Karşıyaka


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