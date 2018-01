Pistten çıkan uçağın görüntülerini izlerken o anları hatırladı

Dün akşam pistten çıkan uçağın görüntülerini izleyen Beşiktaş ve Trabzonspor’un eski yıldız futbolcusu Serdar Bali, 37 yıl önce Beşiktaş kafilesini taşıyan uçağın Trabzon Havalimanı’nda piste inişi sırasında yaşadıkları o korku dolu anları anlattı.

Yaşadığı o uçak kazasını kitabında anlattı

Bali, yaşadıkları uçak kazası ile dün akşam yaşanan kaza arasında benzerlikler olduğunu vurgulayarak “O zamanki kazadada hava yağmurluydu ve toprak yumuşaktı. Tekerlekler toprağa batmıştı” dedi.



Trabzonspor’da yıldızının parlamasının ardından Beşiktaş’a transferi ve her iki kulüpte yaşadıkları unutulmaz anları “Ben Serdar Bali-Bordo Mavi Hayatımın Siyah Beyaz Hikayesi” adlı kitabında geçtiğimiz yıl kaleme aldığını ve yaşadığı bu uçak kazasını da kitabında yer verdiğini belirten Bali “Dün akşamkii kazanın ardından 37 yıl önce başımızdan geçenler aklıma geldi. O zaman pist daha kısaydı. Zaten bu mevcut pist biz Beşiktaş ile geldiğimiz dönemde yaşadığımız kaza sonrası büyütülmüş bir pistti. Dün akşam yaşanan olayı şöyle düşündüm. Pisttin yarısında uçak konunca, pilot frene bastı ve tutmayınca aşağıya doğru uçak kaydı. Allah kurtarmış, bizimkinde de indiğimiz zaman fren yapmadı, hidrolik boşaldı ve olduğu gibi tarlaya girdik. Bizi de Allah kurtardı. Saliselik işler olduğu için anlamıyorsun. Çıktıktan sonra hayat devam ediyor. Biz oradan çıktık pisti yürüdük ve akşam otele geldik. Sonra büyük bir olay yaşadığımızı anladık ve başladık ağlamaya. Ölüyorduk, tarihe geçecektik. 1981 yılından beri her sene gelip bizim mezarımızın başına, Beşiktaş her sezon açılışında kutlama yapacaktı. Allah ömür vermiş yaşıyoruz. Dün akşam kazaya yaşayanlar da ucuz atlatmışlar. Aslında kaza yapılacak bir pozisyonda yok ama Allah'ın dediği oluyor. 14 sezon sonunda şampiyon olan kadroydu kazayı geçiren Trabzon'dan Mehmet Ekşi, Ali Kemal, Nejdet, Mustafa ve ben vardım. Trabzonspor'un şuan ki hocası Rıza Çalımbay da u uçaktaydı. Fikret, Ziya, Rasim, Samet, Ulvi, rahmetli Bora ve Şaban vardı. Geniş bir kadromuz vardı. Ne olduğunu anlayamamıştık, uçağın içindeydik” ifadelerini kullandı.

"Hanıma 'sıkı tutun, pist bitti' dedim"

Serdar Bali, uçağa bindiğinde genelde motor tarafına oturduğunu hatırlatarak “Ben Beşiktaş’a transferimden sonra devamlı Trabzon’a gidip-geldiğim için ben hep moturun yanında oturuyordum. Eşim de benimleydi. Dışarıyı baktığımda, daha önce normalde konduğumuz yerden ileriye konduk ve son hızla gidiyorsun, pist bitti zaten. Hanıma ‘sıkı tutun pist bitti’ dedim. Önümüzde yüksek bir toprak parçası gri bir şey vardı ama biz onun yanında tarlaya girdik. Şu anda olan Kazada ortak bir yön var. İki kazada da hava yağmurluydu ve toprak yumuşaktı. Ön tekerlekler çamura battık ve durduk. Ama biz denize doğru gitmedik. Karşıda kendin pişir kendin ye yerleri vardı. Gazeteciler Faik Gürses ve İlker Ateş orada o sırada yemek yiyorlarmış. Uçak onların üstlerine doğru gidiyordu. Az kalsın oraya çarpacaktık” diye konuştu.

Kaza sonrası hiç bir şey olmamış gibi Trabzonspor maçına çıktıklarını belirten Bali, "Çokta düşünmedik. Pist kapanınca otobüsle geri dönmek zorunda kaldık. Biz hala daha uçağa biniyoruz. İnsanoğlunun başka türlü yaşaması mümkün değil. Yaşadığın olayları kafaya takarsan ne uçağa binebilirsin ne de yaşayabilirsin. Biz uçakta o gün 65 kişiydik. F-28 uçakları vardı büyük pistlere inmeyen, küçük uçaklardı" açıklamasında bulundu.

Gökmen Şahin - Bekir Koca