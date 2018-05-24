Diğer
Kategoriler

Polis, iş yeri basıp arkadaşlarını döven kızların peşine düştü

Batman’da arkalarından konuştuğunu ileri sürdükleri kız arkadaşlarının iş yerini basarak, bıçakla tehdit edip döven ve bunları kameraya çeken 3 genç kızın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polis, iş yeri basıp arkadaşlarını döven kızların peşine düştü

24 Mayıs 2018 18:57

Batman’da 3 genç kız, arkalarından konuştuklarını ileri sürdükleri kız arkadaşlarının iş yerini basarak terör estirdi. Kız arkadaşlarını döven, tehdit ve küfredip, kıyafetlerini çıkarmaya çalışıp, özür diletmeye zorlayan saldırganlar, o anları da kameraya kaydedip, sosyal medya hesaplarında paylaştı. İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) söz konusu olayı gündeme getirmesinin ardından Batman Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. İş yeri basılan İ.D.’ye ulaşan polis, ifadesini aldı. İ.D., ifadesinde, kızlardan şikayetçi olduğunu belirterek, isim bilgilerini paylaştı.
Polis, saldırgan 3 kızın yakalanması için de çalışma başlattı.  

Hüseyin Sakar
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç