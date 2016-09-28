Edinilen bilgiye göre, 5 yıldır Köyceğiz'de görev yapan polis memuru Fatih Keskin'in (42) Sinop'a tayini çıktı. Tayininin çıkması nedeni ile evini taşımak için anlaştığı nakliye şirketi görevlileri daha önce sözleştikleri üzere öğleden sonra Keskin'in Gelişim Mahallesi Atatürk bulvarındaki evine gitti. Eve gelen nakliyeciler, polis memuru Keskin'e ulaşamayınca emniyet yetkililerine haber verdi. Haber verilmesi ile Keskin'in evine gelen polis ekipleri, görev arkadaşları Fatih Keskin'e ulaşamayınca kapıyı kırarak içeri girdi.

Evde Keskin'in cansız bedeni ile karşılaşan ekipler, göğsünden bir kurşunla vurulduğunu ve tabancanın kılıfının içerisinde yastığın altında olduğunu gördüler.

Ardından eve gelen olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının yaptığı tahkikattan sonra Keskin'in naaşı Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olay yerine gelen Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, “Olayın kaza sonucu olduğunu zannediyorum. Çok üzgünüz” dedi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Cihat Cura

