Polise taş atanlara ceza yağdı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 24 Mayıs 2016 günü düzenlenen operasyonla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Türkiye Kuzey Kürdistan Kurtuluş Örgütü (TKKKÖ) ile ilişkili olduğu belirtilen Birleşik Devrimci Parti (DEV-PAR), Devrimci Liseliler (DEV-LİS) ve Gençliğin Devrimci Güçleri (DEV-GÜÇ) adlı yapılanma içerisinde faaliyet yürüten şahısların yerel mahkemedeki yargılanması bitti.

Terör örgütü PKK lehine sokak gösterileri yaptığı, polise molotof kokteyli ve taş attıkları, Ensar Vakfı Adana Şube Başkanlığına molotof atarak saldırdıkları, geçmiş yıllardaki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günüde polise taş ve molotofla saldırdıkları, Şakirpaşa Caddesinde barikat kurarak polise saldırdıkları belirlendi. Tutuksuz yargılanan DEV-PAR Adana İl Başkanı Hüseyin A. Seyhan İlçe Başkanı Saim Sultan U.'nun da bulunduğu 11 sanığa 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ceza yağdı. Buna göre yargılanan Mehmet Y.'ye 12 yıl 4 ay 22 gün, Mehmet Salih U.'ya 11 yıl 11 ay 22 gün, Hüseyin A.'ya 10 yıl, Saime Sultan U.'ya 7 yıl 1 ay, Emre A.'ya 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası 9 bin lira para cezası, Nihat B.'ye 13 yıl 2 ay 22 gün, Görkem T.'ye 6 yıl 3 ay, Ergün O.'ya 8 yıl 4 ay, Musab A.'ya 2 bin lira para cezası, Aycan S.'ye 5 yıl hapis cezası ve 7 bin lira para cezası, Sabiha A.'ya 5 ay hapis 80 lira para cezası verildi. Bu dosyadan yargılanan Cemalettin A'nın yakalama müzekkeresi devam ederken şahsın Suriye'de olduğu öğrenildi. Yargılanan Damla Y. ise beraat etti. Ceza alan Hüseyin A.'nın Bulgaristan üzerinden Almanya'ya kaçtığı öğrenildi.

Fatih Keçe