Edinilen bilgiye göre, olay 13 Ekim’de Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü'nde yer alan R1 Derslikleri önünde meydana geldi. Üniversitenin yeni akademik yılının açılışı nedeniyle protesto gösterisi düzenleyip, yasa dışı pankart asmak isteyen öğrencilere polis müdahale etti. Adana Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde görevli bir polis memuru, 2'si kız 5 üniversite öğrencisi tarafından darp edilerek hastanelik oldu. Yaşanan bu gelişmenin ardından üniversiteye takviye polis ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memuru, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğrencisi Elif K., İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Seda T., Mühendislik Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencisi Anılcan H., Adana Meslek Yüksekokulu Elektronik Teknolojisi Bölümü öğrencisi İbrahim Halil T. ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Abdullah A. gözaltına alındı.

Öğrenciler emniyetteki sorgularının ardından "THKP/C-DEV YOL Devrimci Gençlik" üyesi oldukları ve "Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü'ne yasa dışı pankart asarak görevli memura mukavemet, okullara ve duvarlara yasa dışı yazı yazma" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Zanlılar savcıya ifade verdikten sonra tutuklanmaları talebiyle 4. Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. 2'si kız 5 üniversite öğrencisi mahkeme tarafından tutuklandı.

Fatih Keçe