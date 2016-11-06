Edinilen bilgiye göre, olay Karamanlı Mahallesi Konuralp Caddesi üzerinde meydana geldi. Sokak ortasında tartıştığı eşini darp ettiği ileri sürülen şahsa yoldan geçen ve alkollü olduğu iddia edilen N.Ş. isimli kadın müdahale etti. İkili arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipten bir memur, N.Ş. isimli kadına, "Karı kocanın arasındaki mevzuya sen niye karışıyorsun" diye sordu. N.Ş. ise, "Niye karışmayacağım, binlerce kadın ölüyor" cevabını verdi.,

Darp edildiği öne sürülen kadının eşinden şikayetçi olmadığını söyleyen polis memuruna tepki gösteren N.Ş., "Ben şikayetçiyim, beni darp etti. Olay bu mu? O zaman herkes birbirini öldürsün. Ben de alkollüyüm burada sağa sola sataşırım, nasılsa alkollüyüm. Ben de alkollü olduğum için herkesi öldürürüm, biçerim. Suç değilmiş" diye konuştu. N.Ş. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Faruk Çidem

