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Potada Kıbrıs Derbisi

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele eden iki Kıbrıs Türk takımı Yakın Doğu Üniversitesi ile Girne Üniversitesi ligin 19. haftasında karşılaşıyor.

Potada Kıbrıs Derbisi

24 Şubat 2017 15:20

Yakın Doğu Üniversitesi’nin Girne Üniversitesi'ni konuk edeceği kritik maç, 25 Şubat 2017 Cumartesi günü saat 16.00’da İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda oynancak.
  Daha önce Girne Üniversitesi karşısında bir mağlubiyeti bulunan Yakın Doğu Üniversitesi'nin ligde liderliğini korumak için bu maç önem taşıyor.

  Kalaycıoğlu: “Kritik bir haftada önemli bir rakiple mücadele edeceğiz”

  Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, Girne Üniversitesi ile çıkacakları maçla ilgili yaptığı değerlendirmede, ligde dengeleri değiştirebilecek kritik bir maça çıkacaklarını söyledi. Rakiplerini dikkate almaları gerektiğini ifade eden Kalaycıoğlu, “Girne Üniversitesi karşısında çıktığımız ilk maçta mağlubiyet ile ayrıldık. Her rakip bizim için önemli. Şu anda ligde elde ettiğimiz zirve başarısını da devam ettirebilmek adına bu maçtan galip ayrılmamız gerekiyor. İki takımında mücadele gücü yüksek. İlk maçta yaptığımız hataları ve eksikleri analiz edip çalışmalarımızı o yönde yaptık. İki Kıbrıs takımının sahada vereceği heyecanlı bir mücadele olacağını düşünüyorum. Heyecanla maçı bekliyoruz” dedi.

  Uğuz: “Hedefimiz maçı kazanarak ligde yükselmek”

  Ligin lider ve şampiyonluğun iddialı takımlarından olan Yakın Doğu Üniversitesi ile çıkacakları maçla ilgili konuşan Girne Üniversitesi Başantrenörü Aydın Uğuz ise güçlü bir ekip karşısında deplasmandan iyi bir oyun oynayarak galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi. Uğuz, “Geçen hafta elde ettiğimiz BOTAŞ galibiyetinin mutluluk ve motivasyonu ile maça hazırlandık. Elbette iki takımından da hedefi maçtan galibiyet ile ayrılmak. Biz de daha önce kendi evimizde Yakın Doğu Üniversitesi karşısında elde ettiğimiz galibiyeti ikilemek istiyoruz. Yakın Doğu Üniversitesi'nin ligdeki konumuna baktığınız zaman zor bir maçın bizi beklediğinin farkındayız. Çalışmalarımızı rakibimizin güçlü savunmasını göz önünde bulundurarak yaptık. Heyecanla maçı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Etiketler: Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi, Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı


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