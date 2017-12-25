Protez saç, kemoterapi tedavisi görenlerde motivasyon kaynağı oluyor

Saç kaybı, dünyada ve ülkemizde birçok erkeğin önemli sorunu. Saç kaybı engellemek ya da geri getirmek için birçok yöntem uygulanır. Bunun için ilaçlar kullanılır ve çeşitli tedaviler uygulanır. Protez saç bunlardan farklı olarak daha kolay çözüm sağlayan yöntemlerinden bir tanesi. Hairplus firmasının Kurucusu Efkan Özdöl, protez saçın kozmetik dışında kemoterapi tedavisi görenlerde motivasyon kaynağı olduğunu söyledi. Protez saç kullananların arasında Türkiye'nin önemli Sosyal Güvenlik Uzmanlarından Erhan Nacar, protez saçın kendine olan güvenin artmasına neden olduğunu belirterek, protez saçın takılışını uygulamalı olarak gösterdi.

''Tedavi süreçlerinde motivasyon kaynağı''

Protez saçın, tedavi gören hastaların için önemine değinen Efkan Özdöl, ''Hastalıklardan muzdarip ve tedavi gören insanların mecburiyetten saçlarını döktüklerine tanık oluyoruz. Örneğin; kemoterapi gören hastalar. Protez saç ürünümüz tedavi süreçlerinde de motivasyon kaynağı oluyor. İnsanlar güzel görünmek, beğenilmek ve aynaya baktığında kendisini sevmek için protez saç kullanıyor''dedi.

''Erkeğin tek kozmetiği saçtır''

Kendisinin de protez saç kullandığını ifade eden Özdöl, ''Amacımız, daha doğal bir saç protezi oluşturabilmekti. Bunu 2017 yılında başardık. Özel bir teknikle hava ve su geçirgen bir alt yapıya sahip olan protez saç ürünümüzün, dip kısımlarının, insan saçının derisinden çıkışının birebir taklidi şeklinde gözükmesini sağladık. Bu durum gençler arasında büyük ilgi uyandırdı. İrsiyet durumundan muzdarip binlerce genç bu yöntemi kullanıyor. Erkeğin tek kozmetiği saçtır. Erkekler güzelleşmek için bu yöntemi seçiyorlar. Ürünümüzde artı doğallık var'' şeklinde konutu.

Protez saç özgüven veriyor

Protez saç kullanan Erhan Nacar, ''Protez saç ile tanıştığın anadan itibaren hayata bakışım değişti. Aynaya daha çok bakıyorum. Kıyafetimi saçıma göre ayarlıyorum. Özgüven veriyor ve toplantılarda kendimi özgürce ifade edebiliyorum. Saçlarımda çok seyreklik vardı, rahat hareket edemiyorum. Ayrıca, kanser tedavileri saç dökülmelerine neden oluyor. Ayrıca kanser iyileşmesinde huzur ve mutluluk önemli. Huzur ve mutluluk için ayna önemli. Kendini iyi görmek gerekir'' diye konuştu.

''Artık saç dökülmesinin bir yaşı kalmadı''

Hairplus firmasının ortağı Barış Çınar ise şöyle konuştu: ''2007 senesinden beri protez saç kullanıyorum. Saç kaybı problemi Türkiye'de ve bütün dünyada her yaş insanın sorunu. Artık saç dökülmesinin bir yaşı kalmadı. Çok sayıda genç yaştaki insanlar saç kaybından muzdarip. Ürünümüzü, kendi mağduriyetimizden yola çıkarak ürettik. Tamamen doğal bir saç görüntüsü. Genelde saç ekimi yeterli olmayan kişilerde ya da hiç mümkün olmayan kişilerde, hastalarda, çok fazla saç kaybına sahip insanlarda kullanabileceğimiz bir ürün''.